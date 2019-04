Pardubická barážová zeď Kacetl: Do další sezony se musíme hodně poučit

A skoro ve všech dalších utkáních působil jako neprůstřelná vesta; „vyčapal“ tři čistá konta a stal se nejlepším brankářem bojů o přežití.

„Baráž byla jiná v tom, že proti nám nehrály top extraligové týmy. Nechtěl bych tím shazovat kvalitu soupeřů, protože my byli na chvostu, ale hráli jsme prostě jinak. A hlavně jsme dávali góly. Když jsme inkasovali v sezoně, prakticky už jsme věděli, že je po zápase. Teď měli kluci konečně sebevědomí a padalo jim to. To bylo hrozně znát,“ popisoval Kacetl až neuvěřitelnou proměnu.

Že by však přikládal úspěch v baráži svým výkonům? To vůbec. „Chtěl bych poděkovat všem klukům, kteří se na ní podíleli, protože jsme vytvořili super partu a ještě nikdo nevyhrál prvních pět zápasů, to je hezké. A troufnu si tvrdit, že v prvních utkáních byl mezi námi a soupeři velký rozdíl. Hráli jsme dobře,“ pochvaloval si Kacetl.

Sám se na závěrečných dvanáct utkání ani nijak zvlášť nepřipravoval. „Ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale pak nám tam napadalo pár gólů a spadlo to ze mě. Chytalo se mi lehčeji. Před baráží jsem chvíli chyběl kvůli zranění, ale zase jsem měl čas se dobře nachystat,“ uvítal Kacetl.

Z extraligy tedy Dynamo nespadlo a Kacetl, kterému u Východočechů stále běží platná smlouva, bude moci v Pardubicích chytat i příští rok. Ale s velkým strašákem: vzhledem ke zrušení baráže by to všechno mohlo dopadnout ještě stokrát hůř... „Letos to bylo špatné. Do další sezony se musíme hodně poučit,“ bylo jasné Kacetlovi.