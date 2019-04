Jágr mě nezajímá, vypálil Ihnacak. Jde jenom po výhře

„Jágra nebudu komentovat. Ten mě vůbec nezajímá, já hraju hokej, abych vyhrál zápas. To je jediná věc, o kterou jde, a je mi úplně jedno, kdo proti mně nastoupí,“ překvapil Ihnacak.

Vyhrát se však jemu a celému zbytku Dynama nepodařilo. A Pardubice poprvé v baráži odešly poražené.

„Mysleli jsme si, že to bude jednoduché. Že přijede Kladno a nechá nám tu body, ale takhle to nejde. Je to jako play off, když chcete ukončit sérii. Jsou to ty nejtěžší zápasy,“ uvědomoval si Ihnacak.

Na druhou stranu ovšem z prohry se Středočechy nedělal žádnou vědu. „Rozhodně nám duel neprohrály žádné velké věci, ale jen detaily. Špatná střídání, vyhození puků... Kladno se z toho dostávalo do šancí, to byla jediná škoda,“ přemítal Ihnacak.

V polovině baráže je Dynamo s patnácti body první a pomaličku míří za povinnou záchranou v nejvyšší soutěži. Druzí jsou právě hokejisté z Kladna (9 bodů), třetí pak Chomutov (7 bodů) a poslední je Motor z Českých Budějovic, který prozatím získal body pouze dva.

„My jsme se na baráž hodně připravovali a myslím, že si to zasloužíme. Hrajeme dobře, ale nebude to jednoduché,“ uvažoval Ihnacak.

Už v pátek na Pardubice čeká záchranářský zápas číslo sedm. A Dynamo bude opět domácím týmem, když na východ Čech dorazí poslední tým minitabulky. Utkání začíná v 18 hodin.

„Oproti Kladnu není potřeba nic měnit. Znovu bude plno a budeme hrát lépe,“ věřil Ihnacak.