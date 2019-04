Salmonela odezněla. Zas máme šmrnc a drajv, cítí chomutovský Duda

„Myslím, že už to trošku začíná vypadat, že máme šmrnc a drajv, že jsme z nejhoršího venku,“ řekl útočník Radek Duda po úterním dietním domácím vítězství 1:0 nad Českými Budějovicemi.

Tatarák snědl téměř celý tým týden a půl před startem zachranářského martyria.

„Nebylo to moc příjemné, válel jsem se v posteli a bylo to nekonečné,“ vykreslil bek Stanislav Dietz. I on cítí: „Už je to dobré. Nemůžeme se celou baráž vymlouvat, že jsme měli nějakou salmonelózu. Už je to nějaký čas, musíme šlapat. První dva zápasy byly horší, od té doby je mi líp.“

Což se může otisknout i do výkonů. „Náš hokej už je trošku jiný, než jsme předváděli předtím. Je už aspoň nějaký,“ vnímá Duda. „Už trošku jezdíme, zrychlíme, netouláme se, hra má nějaký koncept, na tom je dobré stavět.“