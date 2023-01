Nevyjde to a jste za blbce. V extralize se rozmáhá risk, který v NHL regulují

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ani v obdivované NHL takový jev nespatříte. V hokejové extralize se množí případy, kdy jednu z branek za nerozhodného stavu nikdo nestřeží. Odvoláním gólmana v prodloužení se týmy pokoušejí zvýraznit převahu a zajistit si další bod navíc. „Je to velký risk, ale i určitý způsob, pokud chcete hrát na vítězství,“ říká hradecký kouč Tomáš Martinec. „Když to vyjde, je to fajn. Když ne, jste trošku za blbce.“