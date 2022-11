Plzeňský risk v prodloužení tentokrát nevyšel. Moje blbost, kál se Kaňák

Domácím zbyl pouze bod. „Prostě jsem to namazal. Špatná přihrávka, moje blbost,“ kál se zklamaný Kaňák. Plzeň prospala první třetinu, ve které Kladno získalo vedení po přesilovkové trefě Kubíka. Poměr střel v téhle části byl hrozivých 8:21!

„Dominovali jsme, Plzeň pustili do jediné šance,“ pochvaloval si kladenský kouč Otakar Vejvoda, zatímco v domácí kabině bylo hodně rušno.

„Byl to důležitý zápas, Kladno hrálo o všechno a my na ně v první třetině jen koukáme, dvanáct minut se nedostaneme z pásma. To se nám stávat nemůže a doma už vůbec ne. V kabině jsme si řekli, že takhle to nejde a pak už to byl z naší strany úplně jiný hokej,“ mínil obránce Marek Baránek.

Bylo znát, že jde o hodně a oba týmy se touží vyhrabat ze spodku tabulky. Na ledě se často jiskřilo, tvrdý zápas umocnila ve druhé třetině bitka mezi Bittenem a kladenským Sotnieksem, kterou jasně „na body“ ovládl plzeňský Kanaďan.

„Od Sama to byla super práce. Tohle jsou chvíle, které týmu vždycky strašně pomůžou a diváci si přijdou na své,“ ocenil Baránek, který proti bývalému klubu odehrál bezmála čtyřiadvacet minut. „Cítil jsem se dobře, vždycky je to ještě větší motivace, když kluky proti sobě dobře znáte,“ uvedl sedmadvacetiletý zadák.

Zmíněná rvačka přišla už za stavu 1:1. Ve 27. minutě Dvořák předložil puk na modrou k Zámorskému, který si výstavní bombou nad vyrážečku brankáře Brízgaly připsal už šestou branku v sezoně.

„Od druhé části jsme se zlepšili, vytvořili si tlak, šance. Vyrovnali jsme, ale nepodařilo se nám pak využít ani jednu z přesilových her. Nebyly odehrané úplně špatně, ale scházela tam větší četnost střelby i víc tlaku do branky,“ řekl Kořínek.

Nejblíže druhé trefě Škody byl kapitán Schleiss, který na konci druhé části napálil horní tyč. Ale i Kladno mělo velké možnosti, hlavně při dvou dorážkách Procházky předvedl Pavlát skvělé zákroky.

„Když jsme ve třetí třetině ustáli dvě oslabení a pak nevyužili ani vlastní přesilovku, přišlo mi, že s bodem jsou spokojené oba týmy. Nám se v prodloužení povedlo skórovat do opuštěné branky, tým musím pochválit za velkou bojovnost,“ konstatoval kouč Vejvoda.

„Chtěli jsme vyhrát, ale v prodloužení přišla individuální chyba,“ doplnil Kořínek. Plzeň zapsala třetí porážku v řadě, zůstala v tabulce devátá, ale náskok na poslední Kladno se ztenčil na čtyři body.

„Ještě je před námi dost zápasů, ale musíme zabrat. Hlavně doma je potřeba sbírat body,“ prohlásil Baránek.