V prodloužení bez brankáře? Povedlo se to parádně, cení si hradecký Cingel

Zatímco tato taktická varianta se před tím vyrovnávacím ve chvíli, kdy tým chvíli před koncem základní hrací doby prohrával 1:2, přímo nabízela, u té druhé, kdy soupeři hrají v poli jen se třemi borci, obvyklá zdaleka není.

„Trenér už na začátku prodloužení avizoval, že hru bez brankáře zkusíme, a nakonec se to parádně povedlo. Kometu jsme v power play čtyř proti třem dobře uzavřeli. Oni nemohli vyhazovat kotouče, protože by to bylo zakázané uvolnění, a naši kluci se rychle dostávali k odraženým pukům a drželi to na hokejkách,“ uvedl útočník Lukáš Cingel, jenž při hře bez brankáře vstřelil oba góly Mountfieldu.

Tím prvním vyrovnal na 2:2, tím druhým, právě při zřídka vídané taktické variantě, již kouč Martinec připravil, rozhodl o druhém bodu pro svůj tým.

„Vyzkoušeli jsme to poprvé v sezoně, je super, že z toho padl gól,“ liboval si hradecký útočník. Pro Mountfield byl gól velmi důležitý, protože po domácí vánoční porážce s Českými Budějovicemi a současných bodových ziscích týmů, jež jsou v tabulce pod ním, se mu přiblížilo její dno. „Stejně jako Kometa jsme poslední zápas prohráli a oba týmy potřebovaly vyhrát, takže to bylo hodně nervózní,“ přiznal střelec Cingel.

Něco podobného se dá čekat i v pátek, kdy se s extraligovým rokem 2022 Hradečtí rozloučí v Litvínově. Tedy znovu na ledě soupeře, který na tom není právě nejlépe. Proti Litvínovu, jenž aktuálně má pouhé čtyři body k dobru na poslední Kladno, má Hradec jen o tři víc.

Severočeši se po sérii čtyř výher zadrhli a dvakrát prohráli, Hradečtí naopak pět z posledních šesti zápasů vyhráli a jsou osmí, jenomže ani současný bodový zisk je nemůže nechat v klidu.

I proto Mountfield potřebuje bodovat a Cingel věří, že se mu to stejně jako v Brně může povést: „Soupeře dokážeme přehrát, unavit a sami si vytvořit šance, ale musíme dávat góly. To nás stojí v poslední době zápasy.“

Podle něj je potřeba se po několika gólově tučných zápasech před vánočními svátky k této bilanci vrátit: „Když prolomíme střeleckou smůlu a budeme pořádně chodit do brány, góly začnou padat. To nám často chybí. A když to napravíme, tak se v tabulce začneme posouvat nahoru.“

Zda se tak stane už v pátek, se začne rozhodovat v 17.30.