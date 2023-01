Souboj pohody s trápením, srdnatý výkon Kometě nestačil. Holík: Příště vyhrajeme

„Prohra hodně bolí, nehráli jsme vůbec špatně až na pár chyb, ty bohužel nakonec rozhodly zápas,“ smutnil po utkání Luboš Horký a vypíchl zásadní bod.

„Třeba ten gól dvacet vteřin před koncem druhé třetiny, to byla naše chyba a nemělo se to stát. Když se takových chyb vyvarujeme a budeme hrát jako dneska, tak věřím, že se to otočí,“ mínil.

Kometa do utkání vstoupila parádně. Po 38 vteřinách otevřel skóre Petr Holík a v hostujícím kotli propukla nekontrolovatelná radost.

Jako by fanoušci zapomněli na všechny chorea a gesta, které směřovali na konto hráčů. Vidina výhry nad Spartou jim opět vlila naději do žil.

Na gól Konečného sice ještě odpověděl Kollár, pak už ale hosté pouze dotahovali.

Právě zmíněný gól Ostapa Safina na 3:2 z pohledu domácích pouhých 23 vteřin před koncem druhé třetiny mrzel nejvíc i trenéra Komety Patrika Martince.

„Asi dvě minuty předtím jsme měli obrovskou šanci dát gól a nedali jsme, pak jsme dvacet vteřin před koncem kvůli laxnosti u mantinelu inkasovali. To by byl bod, který bych vypíchl jako rozhodující,“ uvedl Martinec.

Sparťanský útočník Ostap Safin překonává brankáře Komety Dominika Furcha.

I přesto Horký čtyři minuty před závěrečnou sirénou srovnal na 3:3, ani tato branka ovšem body Kometě nepřinesla. Jan Buchtele v čase 57:52 vstřelil vítěznou branku pohotovou tečí.

„Pro mě byl tento moment velmi emotivní. Byl jsem na ledě při vyrovnávacím gólu na 3:3. Já před ním ujel a nevím, co jsem tam předvedl, ale oni dali z protiútoku gól. Hodně mě to žralo, naštěstí se to obrátilo,“ oddychl si.

Byl to Buchtele, který při vyrovnávacím gólu soupeře přeťal hůl o vlastní branku, aby si pak vzal novou a rozhodl.

„Cítili jsme, že máme šanci skóre zlomit. Za každou cenu chceme vyhrávat, každého ho to baví. Nemělo cenu vyčkávat, měli jsme příležitost, tak jsme do toho šli a vyplatilo se,“ hlásil.

Kometa tak prohrála potřetí v řadě, ačkoliv od poslední výhry byla k zisku bodů rozhodně blíže než v Bratislavě proti Třinci nebo doma s Vítkovicemi.

„Určitě se dá od tohoto zápasu odpíchnout. V neděli nás čeká důležité utkání ve Varech. Nenacházíme se v tabulce nahoře, budeme hrát s týmy kolem sebe. V neděli musíme za každou cenu vyhrát,“ ví Horký.

Útočník Komety Luboš Horký (vlevo) a sparťanský kapitán Michal Řepík

„Není to nic hezkého, Kometa a lidi v Brně si zaslouží vršek tabulky. Není to ideální, ale my budeme bojovat a jedním zápasem se nakopneme a navážeme na to v dalších duelech,“ doufá.

Kometu čeká důležitý trojboj, když se po Karlových Varech utká ještě s Českými Budějovicemi a Kladnem, tedy soupeři na třináctém a čtrnáctém místě.

Zřejmě fanoušci dávají svým svěřencům poslední šanci na nápravu sezony, cokoliv jiného než postup do předkola play off by bylo obrovským zklamáním.

„Vztahy s fanoušky jsou podle mě v pohodě, jen si lidi zkrátka nezaslouží, abychom hráli spodek tabulky. Slibuju, že v dalším zápase do toho dáme všechno a pokusíme se vyhrát,“ řekl Horký po prohře na Spartě.

I tak se ale fanoušci Brna po srdnatém výkonu Komety loučili s O2 arénou s hlasitým vzkazem: „Bojujte za Brno.“