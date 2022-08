Vypjatá příprava v Plzni. Hra do těla pro nás není problém, hlásí Hrabík

Z nových tváří v týmu Plzně se nikdo brankově neprosadil, a tak to na sebe musely vzít opory loňské sezony. Dvakrát se prosadil Martin Lang a po jednom gólu přidal Blomstrand a Suchý. Plzeň tak s přehledem vyhrála 4:0.

„Řekl bych, že to byl klasický první přípravný zápas sezony. Bylo to vidět. Začátek byl z naší strany velice dobrý. Zejména prvních deset minut. Poté se to trošku rozbilo. Začali jsme vymýšlet věci, které v naší hře nechceme,“ zhodnotil první zápas v přípravě trenér Miloš Říha mladší.

„Celkově si myslím, že hra plnila naše požadavky. Byli jsme aktivní, byli jsme agresivní, tlačili jsme se do zakončení. Tohle hráči plnili,“ dodal.

Sice se jednalo o první přípravné utkání, ovšem žádnou hru v rukavičkách diváci neviděli. V polovině druhé třetiny se poprvé předvedl kanadský rodák Samuel Bitten.

Ten neváhal ani vteřinu a svému soupeři velice důrazně předvedl, že on bude novým tvrďákem Plzně. Od rozhodčích také dostal pětiminutový trest, ne však trest do konce utkání.

„Nepamatuji si, kdy naposledy bylo takhle vypjaté první přátelské utkání. Je vidět, že jsme přidali na fyzické hře. Musíme v tom pokračovat. Já to kvituji. Bylo vidět, že hra do těla pro nás není žádný problém. Šumperku se náš styl hry úplně nelíbil. Snažíte se soupeře rozhodit. Pokud na to není zvyklý, tak mu to může dělat problémy. Já osobně jsem zastáncem fyzické hry,“ komentoval první přípravný zápas Kryštof Hrabík.