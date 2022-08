Další příděl. Dvě třetiny šílenost, ulevil si plzeňský útočník Schleiss

„Dvě třetiny to byla absolutní šílenost. Byli jsme hrozní, neplnili si povinnosti. Lítali jsme všude a oni nám snadno dávali góly,“ ulevil si po porážce 4:7 plzeňský útočník Jan Schleiss.

Dva příděly za sebou, zažil jste někdy tak špatný vstup do herní přípravy?

Asi ne. Jediné, co k tomu můžu říci, že je lepší dostat takové ťafky teď, kdy do ligy zbývá ještě nějaký čas. Ale rozhodně to není žádná omluva. Musíme se v dalších zápasech začít koncentrovat od první minuty a ne od stavu nula sedm. To je pak šílenost, nedá se na to dívat, je to hrozný...

Ulevilo se vám, že alespoň ve třetí části jste napravili dojem?

To je jediné pozitivum, začali jsme se gólově prosazovat a nějak už to vypadalo. Nebylo to úplné ponížení, protože jsme klidně mohli dostat deset gólů. Ale to je tak celé. Je to druhá facka za týden a půl. Máme na čem pracovat, nedá se nic dělat. Musíme dát hlavu vzhůru a tvrdě makat. Ničím jiným to nezlepšíme.

Byla po druhé třetině v kabině velká bouřka?

Samozřejmě jsme si k tomu něco řekli. Ale teď asi není úplně vhodná doba začít hned v kabině hulákat. To nemá cenu, takhle na začátku sezony. Ale něco proběhlo. Není možné prohrát nula sedm v Litvínově, něco si k tomu říct a po dvou třetinách další přípravy padat nula sedm už po dvou třetinách. To je pak asi něco špatně.

Do zápasu jste šel navíc jako kapitán. O to víc si takovou porážku berete?

Samozřejmě, že je to těžší, člověk si to víc bere. Pak to s prominutím člověka hodně s...

Kapitánské „céčko“ už máte natrvalo?

To nevím, uvidíme. A není to důležité. Hlavně, abychom drželi pospolu a všichni dál pracovali. To je všechno.

Mohla se na těch výsledcích projevit i velká obměna týmu? Do Plzně přišlo deset nových hráčů z různých zemí.

Možná, ale já bych nehledal výmluvy. Jen prací to můžeme zlepšit. I když změn bylo dost, pro všechny je to pořád stejné. Hokej hrajeme nejméně dvacet let, jsme dospělí, jsme za to placení, jsou to naše pracovní povinnosti. Nedá se vymlouvat na to, že je tady deset nových kluků. Systém je daný a musí se dodržovat. Od všech. A každým zápasem se musíme zlepšovat.

Přišli i hráči, kteří mají na ledě přitvrdit hru, třeba obránce Houdek nebo útočník Bitten. Tenhle krok vítáte?

Ku prospěchu to určitě je, chceme hrát agresivní hokej. Jejich mentalitu potřebujeme, dokáží nabudit tým i lidi, což je dobře. Ale tvrdě a důrazně musíme hrát všichni. Nejde si říct, že přivedeme dva tři lidi a ti to obstarají. Hokej je komplexní sport, každý musí dělat všechno. Nemůže to být nějak rozdělené. Když budeme hrát všichni pohromadě a všichni budou dělat, co mají, přinese to úspěch.