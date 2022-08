Výkon? Jedním slovem ostuda, kál se po debaklu plzeňský útočník Dvořák

„Je to ostuda. Odehráli jsme šílené utkání. V zápase nebylo o co se opřít. Špatně jsme do zápasu vstoupili, nechali jsme se třikrát vyloučit během první čtyř minut. V naší hře se objevovala spousta nepřesností, spousta chyb. Jak individuálních, tak systémových. Jediné pozitivum je, že taková facka přišla hned v úvodu herní přípravy,“ hodnotil zklamaně výkon svých svěřenců plzeňský trenér Václav Baďouček.

Úvod utkání se Škodovce opravdu nepovedl. Hned v první minutě zápasu využil domácí přesilovku Straka. Po dvou třetinách vedl Litvínov už 3:0. A třetí část? Horor.

Tu Plzeň hrubě nezvládla, čtyřikrát inkasovala a odvezla si z Litvínova výprask 0:7. A to ještě gólman Pavlát řadu šancí pochytal. „Shrnout dnešní zápas jedním slovem? Ostuda. Z naší strany to nemělo parametry extraligové úrovně. Musíme se omluvit našim fanouškům, kteří do Litvínova dojeli. Na náš výkon se nedalo dívat. Nebylo tam vůbec nic. Pokud nebudeme hrát jako tým, neporazíme nikoho,“ hodnotil sebekriticky předvedenou hru osmnáctiletý útočník Adam Dvořák.

Malá útěcha – Plzeň může debakl rychle hodit za hlavu. Už zítra nastoupí proti Litvínovu znovu, tentokrát na domácím ledě (17.30).

„Nemá smysl se v tom utkání už moc rýpat. Musíme odmakat trénink a připravit se na čtvrtek. Tam musí nastoupit úplně jiný tým. Hrajeme doma a máme co napravovat,“ burcoval Dvořák.