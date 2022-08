Extraliga se nejvíce podobá finské soutěži, hodnotí dánský evropoběžník

Loni jste působil v rakouské ICE Hockey League. Co vás zavedlo do západních Čech?

Agent mi sdělil, že o mě jeví zájem plzeňský celek. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem se rozhodl. Měl jsem na stole i jiné nabídky. Ihned jsme začali balit a řešit všechny věci. Přiletěl jsem v noci z neděle na pondělí, takže na tréninku jsem byl trošku unavený. Moc jsem toho nenaspal.

Když přišla nabídka připojit se k Plzni, věděl jste něco o české extralize?

O extralize už jsem slyšel. Mám pár přátel, kteří v soutěži nastupovali. To první, co jsem si o Plzni zjišťoval, byli její fanoušci. Na internetu jsem si hledal videa, na nichž je vidět, jak fanoušci bouří. Pro mě jako pro hráče je důležité vědět, že lidé tady na hokej chodí. Poté jsem hledal, kde Plzeň vlastně je. Zjistil jsem, že je to blízko Prahy. Koukal jsem na fotky Plzně a těším se na to, až si to tady projdu.

S Ludwigem Blomstrandem jste strávil sezonu v Södertalje. Byli jste ve spojení?

Den po oznámení mého příchodu mi psal. Říkal mi, že je to tady krásné, že se mu tu líbí. Měl tu povedenou sezonu a že se mi tu určitě bude také líbit.. Hráli jsme spolu, takže mu věřím.

Znal jste před příchodem ještě někoho?

Osobně jsem se setkal jen s Ludwigem. Zjišťoval jsem si něco i o ostatních spoluhráčích. Jméno Kanaďana Sama Bittena znám, nastupoval ve stejném klubu jako já.

Nicolai Meyer (vlevo) a trenér Miloš Říha mladší na plzeňském tréninku

Máte velké zkušenosti s evropskými ligami. Berete to jako výhodu a k čemu byste přiřadil českou soutěž?

Během mé kariéry už jsem nastupoval v několika ligových soutěžích. Například ve Finsku, ve Švédsku nebo naposledy v EBEL lize, odkud jsem přišel. Extralize je nejvíce podobná finská soutěž. Z minulých let mám zkušenost, že se mi vždy podařilo dobře se adaptovat. Myslím, že mám hokejovou povahu, i co se týče kolektivu dokážu dobře zapadnout. Je možné, že budu potřebovat nějaký čas. Toho je teď v přípravě naštěstí dostatek. Máme naplánovaných i hodně přípravných utkání. Zápasy mi ukážou, jak rychle se adaptuji.

O vás je známo, že také umíte hrát na kytaru. Zahrajete pro diváky podobně jako to dělal po vítězném zápase Ryan Hollweg?

Loni jsem dostal kytaru od jednoho fanouška ve Vídni. S hraním na kytaru teprve začínám. Zkusím přes zimu něco natrénovat. Dokázal bych možná zahrát pomalejší písničky. Něco na způsob Eda Sheerana a podobně. Na koncert to zatím nebude.