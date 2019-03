ONLINE: Dotáhne se Chomutov na Vary? Litvínov hostí Pardubice

Vyhnout se baráži, ve které se dva nejhorší extraligové týmy utkají s dvěma nejlepšími celky druhé nejvyšší soutěže. Toť hlavní cíl jak Karlových Varů, tak Chomutova.

Západočeši do play out vstupují s mírnou výhodou tříbodového náskoku nad přímým konkurentem. V šestizápasové soutěži o umístění sehraje každý tým s každým dva duely, i proto už úterní utkání napoví, kdo je baráži blíž.

Karlovy Vary, nebo Chomutov?

„Vzájemné zápasy musíme zvládnout. Pokud to nedokážeme, nemáme v extralize co dělat,“ říká bez obalu chomutovský útočník Jakub Sklenář.

„Náš tým ztratil pod dekou hrozby baráže lehkost. My moc doufáme, že se jí vyhneme. Do play out vstupujeme se silnou brankářskou dvojicí (16letý Jan Bednář a 27letý Filip Novotný), na to můžeme spoléhat,“ myslí si Martin Pešout, trenér Karlových Varů.

Kdo do play out vstupuje s klidnou hlavou, možná až lhostejností a nucenou povinností, je Litvínov. S náskokem 21 bodů na předposlední místo už na severozápadě Čech vědí, že se baráži vyhnou.

I tak z Litvínova z úst trenéra a šéfa klubu Jiřího Šlégra zní: „Chceme k tomu přistoupit profesionálně, budeme hrát naplno. Můžeme dát šanci mladším hráčům, abychom viděli, jak si s tím umí poradit.“

Aby se baráži vyhnuly Pardubice, museli by všechny zápasy play out vyhrát a doufat, že Karlovy Vary totálně vyhoří. Mezi oběma týmy je totiž rozdíl 17 bodů, přitom ve hře je bodů celkem 18.

„Play out bereme jako přípravu na baráž. Chceme vyhrávat, abychom se dostali na vítěznou vlnu a zlepšili si psychiku,“ říká kouč Východočechů Ladislav Lubina.

Soutěž se bude hrát dva týdny vždy v úterý, pátek a neděli. Baráž o extraligu startuje v pátek 29. března. Kromě posledních dvou celků z extraligy se jí zúčastní dva nejlepší týmy z první ligy - tedy postupující ze semifinále play off.

V něm už je Kladno, Jihlava a České Budějovice. Poslední celek vzejde z rozhodujícího sedmého duelu čtvrtfinále mezi Vsetínem a Prostějovem.

Zároveň je možné, že si extraliga v play out vyzkouší zkušebně kamerový systém zvaný trenérská výzva, pro iDNES.cz to v neděli připustil šéf extraligy Josef Řezníček. „V zápasech, ve kterých už o nic nepůjde, bychom trenérskou výzvu nasadili. Zkušebně. Můžeme se i domluvit, že ji přímo otestujeme. Pokud se to bude týkat těch stadionů, které ji mají už připravenou,“ řekl.