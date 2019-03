Rozdáme si to s Karlovými Vary na férovku, říká chomutovský Knot

„Rozdáme si to s nimi na férovku,“ těší chomutovského obránce Ronalda Knota, že jeho mužstvo má pořád naději vylepšit dosud průšvihářskou sezonu.

Jak vnímáte situaci před play out?

Když to vezmu, že v listopadu a prosinci jsme na Karlovy Vary ztráceli patnáct až osmnáct bodů, je to teď fajn. Podařilo se nám to za celý zbytek sezony stáhnout. Máme je v podstatě tam, kde jsme je chtěli mít. Kolikrát jsme je dotáhli, pak nám zase utekli. Teď s nimi hrajeme ještě dvakrát, a kdo vyhraje, ten asi nepůjde do baráže. Budou to strašně důležité zápasy a doufám, že už ten první zvládneme.

Často je play out jen formalitou, zato teď má náboj.

Každý rok bývá, že třeba jeden tým nemá o co hrát, někdy dokonce dva. Ať ten odskočený, nebo potopený. Letos to vyšlo, že si to rozdáme s Vary. Bude to vážně fér, kdo zvítězí, do baráže asi nepůjde. Tak by to mělo být. Pokud my Vary neporazíme, zasloužíme si baráž hrát. A naopak, když oni s námi prohrají, zaslouží si baráž oni. To je nejvíc férové, jak může být.

Tříbodový odstup berete?

Už jsme několikrát byli Karlovým Varům blízko, dokonce i nastejno. Po celé sezoně můžeme být rádi, že je stále o co hrát.

Z týmů bojujících o play off k vám spadl Litvínov. Co vy na to?

Byť má Litvínov obrovský náskok, nemyslím si, že by to vypustil. Na to jsme už velcí profíci v extralize, aby si to nikdo nedovolil odklouzat. Pro nás je dobře, že nebudeme muset cestovat, bude to mít náboj, další dvě derby. Nevím, jestli by byl rozdíl, kdyby sem přijela Sparta nebo Zlín. Je to další tým, který potřebujeme porazit a uhrát s ním co nejvíc bodů.

Pomůžou i vaše góly? V posledním kole základní části proti Olomouci jste dal dva z přesilovek.

Po 15–16 zápasech jsem měl čtyři góly, pak jsem třicet utkání střelecky mlčel. Ale nebylo to tak, že bych se tím stresoval. Někdy to tam prostě padá, někdy ne. Snažil jsem se hrát pořád stejně. Teď jsem dal dva góly a jsem rád, že jsem se nastartoval takhle na konci základní části. A snad si to přenesu i do play out, kde góly budou potřeba.

Měnil jste rituály, když jste se nemohl dlouho trefit?

Ne, bral jsem to jako fakt. Předtím i teď dělám všechno stejně, nejdřív mi to padalo, pak ne. Řekněme si na rovinu: to je rozdíl mezi nejlepšími hráči a průměrnými. Hvězdy si dokážou výkonnost udržet celou sezonu, kdo to nedokáže, nemůže být na špici. Když se podíváte na hráče, co vévodí bodování extraligy jako Gulaš nebo Kvapil, oni nemají hluchá místa.