Šlégr staví nový Litvínov: Nový trenér musí sázet na útok

Vervě uteklo play off, v vstoupila do play out domácí výhrou nad posledními Pardubicemi 6:3, které poslala do baráže. Za černožluté se prosadili dvakrát Myšák, jednou Havelka, Svoboda, Hanzl a Ščotka. Přišlo 1 476 diváků.

Vary porazily Chomutov. Litvínov táhl šestnáctiletý Myšák Zpravodajství z 1. kola play out

Olympijský šampion Šlégr má o novém šéfovi střídačky jasnou představu. „Musíme přivést trenéra, který mužstvu přinese náboj a ofenzivní hokej. Myslím, že se kluci v posledních čtyřech zápasech základní části cítili komfortně. Takže tomu, kdo přijde, bychom se pokusili vysvětlit, že tenhle systém fungoval. Jak s tím naloží, rozhodne on sám,“ prohlásil Šlégr pro klubový web.

„Není jednoduché sehnat trenéra, který by zapadl do nastavené koncepce. Já netvrdím, že to nebudu já, ani že to budu já. Budu hledat trenéra, který se do toho systému bude hodit.“

Klubový šéf přiznal, že už některé trenéry oslovil. „Nepovedlo se dostat do play off, takže teď to musíme odmakat a připravit se na příští sezonu. Chtěl bych mít jasno co nejdřív. Je to lepší, už od začátku mužstvo ví, co se bude dít.“

Největší hráčské změny se chystají v defenzivních liniích. „Chceme přivést nějaké obránce. Je pravda, že letos jsme měli až neskutečnou smůlu, kolik se nám zranilo beků, to jsem nikdy nezažil,“ zaskočilo generálního ředitele Šlégra. „Když už se někdo chytil, tak se zranil nebo musel odejít. Určitě se na to chceme zaměřit, protože v útoku kvalita je, což se potvrdilo především v posledních čtyřech zápasech. Uvidíme, co bude na trhu.“

O mladých hráčích nebo stažených z hostování, například o útočníkovi Jánském, si udělá Verva obrázek v play out. „Pak si zanalyzujeme celou sezonu. Uděláme individuální pohovory s hráči a realizačním týmem, ročník vyhodnotíme. Musíme představenstvu přednést výsledek, co vedlo k tomu, proč jsme se neprobojovali do play off.“