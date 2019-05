Šlégr: Majitel se ptal, zda zvládnu i trénovat. Musím to zvládnout

A zvládnete to?

Měli jsme o tom dlouhou diskusi i v Unipetrolu, majitelé se ptali na stejnou otázku. V klubu přeskupíme zodpovědnost v momentě, kdy já tady nebudu. Zvažujeme angažovat ještě někoho do sportovního úseku, abychom tím, že tolik nebudu v kanceláři, něco nezapomněli a neudělali chybu v rámci řádů a pravidel. Jinak trénink je především dopoledne, odpoledne budu normálně fungovat v kanceláři.

Jak blízko nebo daleko bylo angažování trenéra odjinud?

Podstoupili jsme několik jednání. Když jsme se ve vedení bavili, co dál, koho přivést nepřivést, vypadalo to, že se na jednom trenérovi domluvíme. Nakonec to taky nedopadlo. Z jeho strany, rozhodl se jít jinou cestou. S dalšími adepty jsme se neshodli v naší sportovní koncepci, s některými z nich jsme byli i zcela mimo realitu ekonomickou.

Proč tedy padla volba na vás? Ke konci minulého ročníku jste nahradil odvolaného Milana Razýma.

Vliv měl i průběh závěru minulé sezony, přestože jsme se nedostali do play off. Ale těch posledních deset zápasů mělo náboj, byly slušné, i když jsme hráli jen play out, kde nám teoreticky o nic nešlo, protože jsme měli dostatek bodů. Ale ačkoli nám o nic nešlo, hráli jsme velice pěkný hokej. Takže bychom na to rádi navázali, proto jsme se rozhodli, že u toho zůstanu. Stejně jako asistent Radim Skuhrovec, s jeho prací jsem spokojený, je pracovitý, chce se tomu věnovat a věnuje se tomu. Novým asistentem je Jindra Kotrla, léta tady hrál. A vždycky to byl kluk, který byl výborně kondičně připravený.

Jaká bude jeho role?

V loňské sezoně jsme měli pocit, že bychom měli víc pracovat nad rámec tréninku, protože všechno se v něm nedá stihnout. Proto jsme se rozhodli jít cestou druhého asistenta, který bude mít ve spolupráci s kondičními trenéry přípravu navíc na starost. Už vloni chodil na některé dny, kdy si hráči vyžadovali dávat něco extra. Už plnil roli pomocného kondičního trenéra.

Po čtyřech letech končí kondiční trenér Ondřej Ježek, byl problém ve fyzičce?

Spolupráci jsme ukončili po vzájemné dohodě. Ondra Ježek je velice poctivý, vzdělává se, snaží se přinášet nové věci. Ale i z jeho pohledu to bohužel nějak nezafungovalo. Jestli tam nebylo dostatečné propojení ze sucha na led, to ukáže čas. A ukáže to změna, kterou jsme udělali. Stejně jako u trenérů, jsme se podívali i na trh v rámci kondice. Jednoho z prvních jsme oslovili Mariána Vodu, který tady působil v mistrovské sezoně, ale ten je bohužel natolik vytížený, že by se to skloubit nedalo, aby to fungovalo na profesionální bázi. Ale zájem měl, jsem rád, že na nás nezapomněl. Nakonec jsme se vydali cestou lidiček kolem pana Andrleho a jeho firmy AndrleSport, kteří se zapojují do tréninku s hráči z NHL nebo s reprezentanty jednotlivých sportů. Vidíme, že je za nimi kus práce. Pohovory, které jsme měli, byly smysluplné. Budou přinášet úplně nové prvky do našeho mužstva a tréninku, které hráči možná ani nezažili. Strašně se mi to líbilo, pána jsem až hltal, jak to mají nastavené. Hráčům přes e-mail budou posílat docvičování, aby se udržovali a posouvali během sezony dál. Je tam spousta detailů, co se týká fyzické připravenosti, které by měly pomoct. Spousta kluků bude překvapená, jaké jsou dneska možnosti.

Aby klub trénovala firma, vypadá nezvykle a skoro novátorsky.

Mně se líbí myšlenka, že tréninky budou hodně zaměřené individuálně. Kluky kompletně otestujeme, abychom věděli, kde jsou jejich hranice, jejich maxima a minima. Pak se nastaví program na každého z nich. Proto i Jindra Kotrla bude na ledě zůstávat s hráči, kteří to budou víc potřebovat. Už v létě se tým rozdělí do skupin, aby byli spolu hráči podobného kondičního charakteru.

Jak to bude vypadat v praxi?

Bude sem jezdit jeden člověk od pana Andrleho, on sám to zaštiťuje softwarem. Jsou ochotní proškolit, kolik trenérů budeme chtít. Pak bychom měli jednoho dva vlastní kondiční kouče pro mládež. To je pro nás obrovský bonus.

Kdo bude mít při soutěžních zápasech jaké kompetence?

Střídat útočníky bude Kotrla, beky Skuhrovec, já to celé budu koordinovat. A to z jediného důvodu: trenér pak má daleko víc času sledovat hru, systém soupeře a může okamžitě zasáhnout, změnit sestavu anebo chod lajn.

Byl hlavním kandidátem na trenéra Litvínova asistent u české reprezentace Karel Mlejnek?

Byl. Karel je velice slušný, nadstandardní trenér a hlavně člověk. Smýšlení máme hodně podobné, byl nejblíž k dohodě, ale postoupil se Sokolovem do 1. ligy a asi nechce úplně odcházet od něčeho, co tam vybojoval. A pravděpodobně bude pokračovat i v národním mužstvu, bohužel jsme se nedohodli.

Jednali jste s Vladimírem Růžičkou starším z Chomutova?

Prostřednictvím svých agentů nás oslovil. Bavili jsme se o něm, ale rozhodli jsme se pro jinou cestu.

Jak bude vypadat kádr?

Neprodloužili jsme smlouvu s brankářem Petráskem, končí obránci Romančík, Graborenko a Trončinský, kteří vypomáhali při zraněních, a útočník Tůma (posílil Vsetín). Koupili jsme práva na obránce Ščotku z Pardubic. Přijdou až tři noví beci, minimálně dva do přesilovky. Nevíme, co Kubát. Vrací se z KHL, má s námi smlouvu, ale pořád s klauzulí, že může odejít. Pokusím se s ním domluvit, aby nám co nejrychleji dal vědět. Rádi bychom ho udrželi. Ale nechceme, aby nám zase v září odešel, evidentně nám to nepomohlo.

Smlouvu o dva roky prodloužil kromě Hanzla i kapitán Trávníček. Co vás k tomu vedlo?

I když je Michal v letech, pořád podává úžasné výkony a mladí se od něj učí. Sezona se nám nepodařila, ale on ji měl velice slušnou. Klubu se obětoval, vytáhl ho jako první kapitán k titulu a zasloužil si smlouvu na dva roky, aby měl jistotu.

Nevrátí se ze zámoří Reichel?

S jeho tátou jsem o tom několikrát mluvil a pořád říká, že jde zpátky, že nabídek má dost.