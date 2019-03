Místo volna puk pro dědu. Drašar dal v extraligové premiéře gól

Zatímco opory Vervy hrají play out spíš za trest za zpackanou sezonu, mladíci jako Drašar za odměnu. Trenéři je vytěžují a pozorují.

„V každém zápase jich chceme hrát co nejvíc, osm devět kluků do 21 let, abychom viděli, jak reagují na různých postech nebo v oslabení a při přesilovkách,“ objasnil litvínovský trenér a generální ředitel Jiří Šlégr. „Že chyby přijdou, s tím počítáme. Bohužel nepotěšíme diváka, ale je to přirozený jev.“

Už v základní části dostali šanci junáci jako Svoboda nebo Březák, ovšem teď jejich čas na ledě výrazně nabobtnal.

„Všechno zlé je pro něco dobré. V play off bychom je nevyzkoušeli, teď můžeme. Budoucnost v Litvínově rozhodně je,“ vnímá Šlégr. „Máme ještě tři čtyři kluky v juniorce, kteří by mohli pokukovat po áčku. Ale teď už do hry nemůžou zasáhnout, protože nejsou na soupisce. Na ni jsme zapsali spíš zkušené hráče z 1. ligy, neboť jsme pomýšleli na play off.“

Dvacetiletý Drašar se na ní objevil a svoji premiéru v Chomutově ozdobil gólem. „Tým je skvělý, užívám si to, snažím se hrát naplno a to, co trenéři řeknou,“ je vděčný za šanci. „Popravdě jsem myslel, že už dostanu volno, nakonec mi volal pan Beránek (sportovní ředitel), ať se dostavím na trénink a že mě postaví do zápasu. Byl to šok. Ale jsem rád, že se můžu ukázat v extralize.“

Letos poprvé válel mezi dospělými, v druholigovém Děčíně dal ve 40 zápasech 13 gólů a 10 jich připravil. „I to byl šok, když jsem z juniorky skočil do Děčína. Ale je lepší hrát s dospělými, i ve 2. lize. Vždyť třeba ve Vrchlabí jsou chlapi jako hora. Získal jsem velké zkušenosti,“ cení si Drašar a teď má ostruhy i z elitní soutěže.

„Kluci váží o 20 kilo víc než já, je těžké chodit do soubojů, ale zase chci využít své bruslení, které mám lepší. Někdy vyjde, že ujedu, někdy ne,“ tvrdí útočník s parametry 181 cm výšky a 70 kg váhy.

Inspiraci hledá u litvínovského kanonýra Františka Lukeše. „On je střelec, takový bych chtěl být taky. Bavíme se spolu, sedíme skoro vedle sebe. Radí mi, ať nemám trému, ať se snažím střílet, ať mám tlak do brány, ať se toho nebojím, že je to zápas jako zápas,“ vyslechl si novic, který v Chomutově hrál 13 minut, doma proti Karlovým Varům už skoro 14.

„Drašar překvapuje asi nejvíc,“ chválí jej zlatý olympionik Šlégr. „Myšák jednoznačně dokazuje, že do áčka patří, Svoboda je taky velice kvalitní, máme i další dobré kluky, třeba Havelku anebo Baláže, který ale na soupisce už být nemohl.“

Zápasy v play out tak nejsou pro Vervu o ničem. „Bereme je jako přínosné. Budeme mít před příští sezonou víc jasno, kam mladé zařadit, ke komu se typologicky hodí.“