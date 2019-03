Na Litvínov padl splín, Chomutov cítí naději. Potkají se v play out

Play out vypukne už v úterý, pro zachráněnou Vervu se po něm uzavře sezona, Chomutov v to doufá taky, zatím je na barážové pozici.

„Když těch šest kol odmakáme, můžeme mít za dva týdny konec. Musíme se mentálně připravit, tohle jsou zápasy sezony!“ burcuje chomutovský útočník Pavel Klhůfek. Pirátům bodla poslední výhra 5:3 nad Olomoucí, po ní se přiblížili dvanáctým Karlovým Varům na tři body: „Všichni umíme počítat. Ztrácet šest bodů, museli bychom vyhrát skoro všechno. Doufám, že jsme se zase probudili. A to i střelecky.“

Los play out 1. kolo: 12. 3. Litvínov - Pardubice, Karlovy Vary - Chomutov, 2. kolo: 15. 3. Chomutov - Litvínov, Pardubice - Vary, 3. kolo: 17. 3. Litvínov -Vary, Pardubice - Chomutov, 4. kolo: 19. 3. Vary - Litvínov, Chomutov - Pardubice, 5. kolo: 22. 3. Chomutov - Vary, Pardubice - Litvínov, 6. kolo: 22. 3. Vary - Pardubice, Litvínov - Chomutov Bodování v základní části

Litvínov: Lukeš 34 (13+21), Petružálek 29 (8+21), Hübl 27 (14+13), Mikúš 24 (11+13), Kašpar 20 (9+11), Válek 19 (14+5) Chomutov: Růžička 39 (16+23), Duda 23 (9+14), Stránský 22 (9+13), Vantuch 20 (5+15)

Piráti se Energii střídavě přibližují a oddalují, tenhle bungee jumping chtějí zakončit ve vrchním bodě. „Náš problém je, že si neudržíme výsledky. Možná nehrajeme špatně, ale nebodujeme. A my potřebujeme udělat nějakou šňůru,“ chápe Klhůfek. „Upřímně: Já tomu věřím od sedmého kola, kdy jsme byli bez bodu poslední. A věří tomu úplně všichni v naší šatně.“

Stěžejní budou zápasy s nováčkem, první už v úterý v karlovarské aréně. „Musíme hrát z defenzivy a vnutit jim naši hru. Jsou silní hlavně z protiútoku, na to pozor.“

Z trojlístku Sparta, Zlín, Litvínov spadl do play out chomutovský arcirival a soused. „Vyšlo to dobře, nemusíme daleko. Šest zápasů během dvou týdnů a každá hodina v autobuse jsou znát. Ale i derby bude strašně těžké,“ míní Klhůfek. „Nebudou hrát o nic, jsou v klidu, budeme muset do nich bušit.“

Litvínov se po krachu 1:5 ve Vítkovicích zřítil do play out potřetí za poslední čtyři sezony, v něm může leda tak zahánět splín. „Extraliga se pokazila jindy než v posledních kolech,“ ví útočník Viktor Hübl.

Odvolání trenéra Milana Razýma a nástup Jiřího Šlégra nakonec tým nespasily. „Prostředek sezony nám hodně nevyšel, měli jsme série proher, to se v tabulce hodně promítne. Definitivně se to zlomilo po poslední reprezentační pauze, kdy jsme byli nastejno s Olomoucí, ale pět šest zápasů nám hrubě nevyšlo,“ připomněl litvínovský kapitán Michal Trávníček.

Ani stomilionový rozpočet a posily s puncem hvězd nepřinesly kýžený výsledek. „Už zkraje sezony šel pryč bek Kubát, nabourala se přesilovková formace. I v dalším průběhu byli obránci zranění nebo odešli. Nechci se na to vymlouvat, ale tohle nejvíc poznamenalo tvář mančaftu,“ zamýšlí se lídr Vervy.

Na play out mají permanentkáři vstup zdarma, ostatní zlevněné. „Náš náskok je takový, že se nebudeme muset stresovat. Snad budeme mít konečně klid na hokejkách, který nám chyběl, a hokej už nebude vypadat tak upracovaně.“