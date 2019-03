Play out: doprovodí Pardubice do baráže Chomutov, nebo Karlovy Vary?

Karlovy Vary aktuální mají na Chomutov tříbodový náskok. Pokud domácí souboj zvládnou, bude pro ně situace hodně optimistická. Naopak pro Piráty vyloženě kritická.

Tabulka play out 1. Litvínov 71 bodů 2. Karlovy Vary 53 b. 3. Chomutov 50 b. 4. Pardubice 36 b.

„Vzájemné zápasy musíme zvládnout. Pokud to nedokážeme, nemáme v extralize co dělat,“ říká bez obalu chomutovský útočník Jakub Sklenář. Jeho parťák Pavel Klhůfek dodává: „Jsou to zápasy sezony, hlavně musíme proměňovat šance a dávat si pozor na protiútoky, které mají Vary výborné.“

Pro Západočechy hovoří lepší vzájemná bilance zápasů ze základní části: Energie v nich třikrát zvítězila (naposledy v prodloužení), i to může hrát psychologickou roli. Na druhou stranu asistent Tomáš Mariška říká: „Důležitost zápasu je samozřejmě vysoká, na druhou stranu ho nebereme jako vyloženě klíčový.“

Jistě, Vary může hřát náskok, byť před posledním kolem byl ještě větší - šestibodový. A statisticky také lepší forma - Chomutov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů (včetně toho vzájemného na vlastním ledě). Vary v daném období sice prohrály třikrát, ale jen jednou hrály doma.

„A třeba v posledním kole v Plzni jsme odehráli dobré utkání. Máme situaci ve svých rukách,“ ví Mariška.

Chomutov se bude spoléhat především na svého nejproduktivnějšího hráče Vladimíra Růžičku, jenž je ve formě a v posledních čtyřech duelech nastřádal šest bodů (3+3). Vary zase těší, že se může spolehnout na více hráčů.

Pro Litvínov je play out povinnou zbytečností, neboť má na prvním místě náskok 21 bodů, který Chomutov nemůže dohnat (ve hře je 18 bodů). A podobně jsou na tom v negativním slova smyslu poslední Pardubice - ty ztrácejí na Karlovy Vary 17 bodů.



„Play out bereme jako přípravu na baráž. Chceme vyhrávat, abychom se dostali na vítěznou vlnu a zlepšili si psychiku,“ říká kouč Východočechů Ladislav Lubina.

Soutěž se bude hrát dva týdny vždy v úterý, pátek a neděli. Baráž o extraligu startuje v pátek 29. března. Kromě posledních dvou celků z extraligy se jí zúčastní dva nejlepší týmy z první ligy - tedy postupující ze semifinále play off. V něm už je Kladno, Jihlava a České Budějovice. Poslední celek vzejde z rozhodujícího sedmého duelu čtvrtfinále mezi Vsetínem a Prostějovem.