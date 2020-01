Byl jsem nahecovaný, potvrdil Zdráhal. Za Plzeň nastoupil proti svým

Kdybyste prohráli, bylo by to velké zklamání?

Určitě a kluci z Ostravy by mi to dali pěkně sežrat. (úsměv) Byl jsem pořádně nahecovaný, s klukama jsme si hodně psali, den před zápasem jsme se v Plzni i chvíli viděli.

Pro klubový web Škody jste po příchodu prohlásil, že s Vítkovicemi jste do Plzně nejezdil moc rád, že se tady týmu nedařilo a už v autobusu prohrával 0:3...

No, to jsem přehnal. A od kluků jsem to dostal sežrat, prý si to ve Vítkovicích hned vyvěsili v kabině... Dnes to tedy po první třetině nebylo 3:0. Chvíli i vedli 2:1, určitě to byl z jejich strany nejlepší vstup do zápasu v Plzni za poslední roky.

Skóre jste dokázali otočit a za stavu 5:2 ve třetí třetině se zdálo, že se utkání bude jen dohrávat. Místo toho soupeř snížil na rozdíl jediného gólu. Co se stalo?

Udělali jsme tam zbytečné chyby a oni dvě šance dokázali využít. Jinak si ale myslím, že jsme celý zápas byli lepším týmem.

V pátek v Olomouci jste hrál v útoku s Němcem a Robem, teď ve formaci s Kracíkem a Pourem. Sedlo si to lépe?

Myslím, že dnes to bylo lepší než v Olomouci. Vytvořili jsme si nějaké šance, hrálo se mi dobře.

I vy jste mohl skórovat, co scházelo, abyste Svobodu překonal?

Šancí jsem měl dost, stačilo něco proměnit. Teď je to o tom, že čekám, až mi to tam konečně spadne, pak se to snad rozjede. Ale důležitější je určitě vítězství.

Je poznat, že Plzeň je v tabulce jinde než Vítkovice?

Je. Kluci si věří, hrají uvolněněji, z toho pak plyne množství šancí, které si vytváříme. A góly.

A k tomu faktor Gulaš, připsal si další dvě branky.

Už jsem ho měl možnost poznat loni v reprezentaci. A i tam bylo vidět, jak je v extralize odskočený někde jinde než ostatní. Je radost dívat se, co na ledě předvádí.