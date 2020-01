Asi bylo na čase, aby přišla taková změna, míní Zdráhal o výměně

V extralize čtyřiadvacetiletý forvard poprvé okusí jiný dres než ten vítkovický, kde vyrůstal. Opačným směrem na hostování do konce sezony zamířil plzeňský štírek Miroslav Indrák. Oba mají stejný úkol. V novém působišti se bodově probudit. „Možná jsme někde na D1 projížděli okolo sebe,“ glosoval výměnu Zdráhal.



Loni zářil, ve Vítkovicích nasbíral sedmnáct branek, přidal devět asistencí, připsal si jedenáct startů za český národní tým. Letos má však za 23 zápasů štíhlou bilanci čtyř gólů a devíti přihrávek.

4+9. Statistiky (góly + asistence) Zdráhala v letošní sezoně, odehrál 23 zápasů. 3+3. Tolik bodů nasbíral v Plzni Indrák během 19 utkání. Oběma hráčům je 24 let.

Vítkovice klesly ke dnu tabulky, cítil jste i na sobě deku?

Dá se říci, že ano. Trošku jsem se v tom hrabal, hlavou jsem nebyl tam, kde bych být měl. Mohl jsem si to asi srovnat lépe, pak by se to odrazilo i na ledě. Ta celotýmová krize padla také na mě, projevilo se to pak také ve hře.

Co vám nejvíc chybí k herní pohodě, kterou jste měl v uplynulé sezoně?

Hlavně produktivita. Naše lajna dávala málo gólů, já moc bodů neměl a týmu to v součtu chybělo. Tuhle změnu jsem přijal jako výzvu a moc se na působení v Plzni těším.

Jak rychle se výměna seběhla?

Po zápase v Pardubicích (30. prosince, pozn. aut.) už mi agent říkal, že něco může proběhnout. Řešilo se to asi už pár dnů předtím. Takhle to zřejmě bylo oboustranně výhodné, pro Vítkovice i pro Plzeň. A hlavně já doufám, že se zvednu. Jsem rád, že jsem v Plzni, a věřím, že budeme hrát v tabulce stále nahoře jako doposud. Tým hraje výborný útočný hokej, snad mi to bude sedět.

I tady se od vás čekají góly.

I to je výzva. Počítám s tím, že góly se ode mě čekají a já se to budu snažit splnit.

Olomouc vs. Plzeň podrobná reportáž od 18:00

Premiéru si odbudete v pátek v Olomouci, hned v neděli do Plzně přijedou Vítkovice. Budete hodně nervózní?

Krásně to vyšlo, že? (úsměv) Bude to pro mě hodně pikantní a v kabině tady pro kluky určitě něco vypíšu. Těším se. Je pěkné, že premiéra před plzeňskými fanoušky bude zrovna proti Vítkovicím.

Jak se vám na plzeňském ledě hrálo jako soupeři?

Těžko, nebylo to nic jednoduchého. Tady je veliký rámus a na to se teď moc těším. Že si to budu moci užít jako domácí hráč. Hlavně doma je Plzeň pro každého strašně těžkým soupeřem. Skvělý útok, výborně technicky vybavený tým.

Celou extraligovou kariéru jste strávil ve Vítkovicích, je to pro vás teď velká změna?

Asi už bylo na čase, věřím, že změna mi prospěje. Cítil jsem na sobě, že je to potřeba. Věřím, že to bude prospěšné pro všechny.

Stihl jste jediný trénink, bylo složité zapadnout narychlo do neznámého prostředí?

Nebylo, v extralize už proti sobě máme odehráno tolik zápasů, že se navzájem poznáme. Ve Vítkovicích jsem se navíc potkal s Petrem Čerešňákem, když tam působil. Znám Luboše Roba, z nároďáku také Michala Moravčíka.

Co Milana Gulaše, nejproduktivnějšího hráče soutěže?

I s ním jsme se potkali v reprezentaci. Je to fantastický hráč, suverénně nejlepší v extralize, to poznáte už jen na těch číslech. Táhne celý tým, neskutečný hokejista.