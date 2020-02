Zdráhal s Plzní proti Vítkovicím: Speciální zápas. Chci ho vyhrát

„Je to pro mě speciální. Přijde hodně známých a kamarádů, těší se na to. A já také,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý Zdráhal. Duel 47. kola extraligy začíná v 17.30 hodin.

Je vůbec nálada na hecování, když Vítkovice tvrdě bojují o záchranu v soutěži?

Před tím prvním zápasem v Plzni jsme se navzájem hecovali dost, ale teď zatím ne. Možná si něco málo napíšeme, ale nic zásadního.

Sledujete pečlivě jejich výsledky?

Jo, snad se jim teď dýchá lépe. Mají nějaký malý náskok na posledního, což je rozhodně lepší než mít stejně bodů. Já Vítkovicím moc přeji, aby se zachránily. Ale zároveň doufám, že tam v pátek vyhrajeme.

Dá se to takhle v hlavě vůbec nastavit?

Určitě dá, s tím nemám problém. Ani na chvíli mě nenapadá, že bych si přál, aby nás Vítkovice porazily! Já tam chci s Plzní uspět. Pak zbývá do konce základní části ještě pár zápasů a ty ať už všechny vyhrají.

Jsem pokorný, nikomu sestup nepřeji, říká Čihák V pátek hrají ve Vítkovicích, v neděli hostí Kladno. A příští pátek hokejisty Plzně čeká ještě zápas v Pardubicích. Hodně tak mohou ovlivnit dění na chvostu tabulky, „zavařit“ ohroženým. „Bohužel, na někoho dole ten Černý Petr padne. Ale já všem přeji, ať se z toho vyškrábou,“ říká trenér Škody Ladislav Čihák. „Přát někomu sestup, v tom jsem strašlivě pokorný. Ono se to může proti vám otočit a nedejbože v tom příští rok můžeme být namočení právě my. Liga je strašně vyrovnaná, stačí pár zranění a jste v potížích.“ Čihák se tak soustředí hlavně na výkon a hru svých hráčů. „Všechny týmy, které nás ještě čekají, budou kousat, rvou se o všechno. My potřebujeme sami sebe přesvědčit, že jsme tým do play off a že umíme vyhrát i venku,“ míní. Tuhle radost poznala Plzeň naposledy 10. ledna v Kladně. Od té doby venku pětkrát v řadě vyšla naprázdno. „V tabulce to je a bude zamotané až do konce. Jestliže chceme uspět v play off, ty zbývající zápasy jsou pro nás prověrkou. A řekne nám, jakou sílu psychickou mančaft má.“

Problém je, že Plzni se venku nedaří, prohrála tam posledních pět utkání. Co s tím?

Dávat góly. Třeba naposledy v Boleslavi to nebylo špatné, měli jsme dost šancí a možná byli i lepším týmem. Ale branky tam padly jim, nám ne. Snad to konečně prolomíme, bylo by to už potřeba.

Abyste získali větší herní pohodu před play off? Jak vlastně sledujete pohyb v elitní šestce?

Koukám se spíš dozadu. Ale zároveň se budeme snažit získat co nejvýhodnější pozici pro play off. Nejlepší by bylo skončit do druhého místa. Hlavní je začínat play off doma, protože u nás jsme silní a může to být důležitá výhoda.

Střelecky jste se teď odmlčel, na gól čekáte už šest kol. Daří se vám udržet pozitivní náladu?

Doufám, že už to zase protrhnu. Do nějakých šancí jsem se dostal i v minulých zápasech, bohužel jsem je neproměnil. Ale hlavní je, ať vyhráváme jako tým a dostaneme se do čtvrtfinále v co nejlepší pohodě.

Nevadí vám, že vás minule proti Olomouci trenéři přeřadili z první Mertlovy formace?

Je mi úplně jedno, kde hraju, snažím se přizpůsobit. Teď jsem zase s Kodym (Kodýtkem) a Strakou a věřím, že nám to bude fungovat.