Náš boj pokračuje, burcuje vítkovický trenér Trličík

Střetnutí Vítkovic s Plzní v pátečním 47. kole extraligy začne v Ostravar Aréně v 17.30.

„Náš boj pokračuje,“ prohlásil vítkovický trenér Mojmír Trličík. „Hlavně musíme eliminovat naše chyby. To znamená i zbytečné fauly především v útočném pásmu.“

Jak upozornil, chyb se Vítkovičtí musejí vyvarovat i vzhledem k tomu, že Plzeň vede nejlepší extraligový hráč - Milan Gulaš, který ve 45 zápasech nasbíral 70 kanadských bodů za 32 gólů a 38 asistencí. „Gulaš dokáže být smrtící především v početních výhodách,“ upozornil Trličík.

A plzeňskou oporou je i brankář Dominik Frodl, jenž už sedmkrát nedostal gól... V tom je z extraligových gólmanů nejlepší.

Pro Vítkovice je Plzeň jedním z nejméně oblíbených soupeřů. „Ano, třikrát jsme s ní v této sezoně už padli (1:4, 0:5 a 4:6), ale musíme si věřit a jít do utkání pozitivně naladění,“ řekl Mojmír Trličík. „Minule v Plzni jsme nastříleli čtyři góly, takže i to může být takový nepatrný fakt, který naši motivaci a naši psychiku může o něco více podpořit. Musíme do toho jít naplno. Jít si pro body.“

Mezi Plzní a Vítkovicemi došlo začátkem ledna k výměně útočníků. Patrik Zdráhal zamířil na západ Čech a Miroslav Indrák do ostravského týmu.

Jenže na ledě se nepotkají, jelikož Indrák je po operaci ramene a sezona mu skončila. Za Vítkovice tak odehrál 11 utkání, v nichž dal tři góly a na dva nahrával. Zdráhal se ve 14 duelech za Plzeň trefil čtyřikrát a má jednu asistenci.