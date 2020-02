Ve Vítkovicích si vydechli, zato Plzeňští se vztekali: Bezkrevný výkon

Jediný, kdo ho překonal, byl nejlepší hráč extraligy Milan Gulaš. A díky třem brankám jeho spoluhráčů se vítkovický gólman Miroslav Svoboda mohl po svém stém extraligovém utkání radovat z výhry 3:1 nad Plzní.

„Prožíval jsem to hodně. Ani ne tak kvůli té stovce, ale spíš kvůli tomu, že jsem v Plzni byl a v této sezoně jsem je ještě neporazil. Jsem rád, že se mi to na čtvrtý pokus povedlo,“ těšil se Svoboda. „Ale té stovky si vážím. Co bych za to dal, když jsem byl v dorostu ve Vsetíně... Mám z toho radost, že je mi to teď tak umožněno. Zanechá to ve mně dobrou stopu a je to takové veselejší – první zápas v extralize jsem prohrál, ten stý vyhrál.“



Co rozhodlo o vaší výhře?

Náš tým. Hodně kluků máme nových a je to vidět. Nic proti Plzni, ale myslím, že předvedli nejslabší výkon z těch čtyř zápasů. Rozhodl náš výkon a taky jejich.

Gól vám dal jen kanonýr Gulaš.

Co říct, je to skvělý hráč. Gól dal, já mu ho přeju, je to skvělý kluk a choval se ke mně hezky, když jsem tam byl. Je to fakt skvělý hráč a já doufám, že v budoucnu mi góly nebude dávat tak lehce jako teď.

Nakolik důležité bylo potvrdit doma výhru z Třince?

Byl to důležitý zápas, v Třinci taky, kde chytal Dan Dolejš. Skvěle to podržel, mohl jsem vydechnout. Je taky důležité, že mě dokáže zastoupit. Hodně jsme posílili a jde nám to teď. Jsme za to rádi. Doufám, že už to tak dohrajeme.