Plzeňský Kantner: Prožívám sice pěkné období, ale nelétám v oblacích

„Vždycky je sebevědomí nahoře, když se daří. Ale pořád je to jen cesta, stále je na čem pracovat a co zlepšovat. Teď je sice pěkné období, užívám si ho, ale důležité je nelétat v oblacích,“ míní Kantner.

Není úplně snadné zapadnout do formace ke Gulašovi s Mertlem. Co od vás týmoví tahouni na pravém křídle očekávají?

Čeká se ode mě jednoduchost, ale zároveň není mým úkolem jen jim odevzdávat puky. Takže nevymýšlet žádné harakiri, ale snažit se s nimi něco konstruktivně rozehrát. Když to shrnu, je to jednoduchost, ale zároveň ne bázlivost.

V poslední minutě první části jste srovnal na 2:2 bekhendovou střelou. Myslíte, že gólmana Svobodu překvapila?

Byl to spíš instinkt, chtěl jsem hlavně střílet na vzdálenější tyč. Ale vím, že střelu bekhendem nemám moc přesnou, takže hlavně jsem chtěl ohrozit branku. Je super, že to tam spadlo.

Mohl jste nějak těžit i z toho, že s Miroslavem Svobodu se znáte z doby, kdy chytal za Plzeň?

To si nemyslím. Sám jsem se po jedné šanci ptal Rudy Pejchara (trenéra gólmanů), kam střílet. Už je to nějaká doba, kdy tady Míra byl, pro mě to tehdy byla první sezona v áčku, moc jsem toho neodehrál. Takže zase tolik se neznáme.

První z vašich dvou asistencí byla kuriózní. V přesilovce jste netrefil branku a puk se od zadního mantinelu odrazil přímo na hokejku Milana Gulaše.

Já už naštvaný odjížděl střídat, co jsem zase zahodil. Najednou měl zase Guli puk na hokejce a střílel do prázdné brány. Bylo to asi překvapení pro všechny, Míra tam ležel v rohu na zádech. Pro mě pěkná asistence... (úsměv)

Ovšem ta druhá byla luxusní, v další přesilovce jste předložil puk Němcovi před prázdnou branku, gól na 6:4 Vítkovice definitivně zlomil.

My jsme se o tom bavili před třetí třetinou, že tam takhle Vojta zůstává sám. Kluci říkali, ať to vyzkouším, když si puky budeme rozdávat dokola. A opravdu tam byl.

Ve třetí části jste málem ztratili jasné vedení 5:2. Co se stalo?

Zbytečné chyby. Ale nepoložilo nás to, byli jsme na střídačce stále pozitivní, pořád jsme vedli, žádný důvod k panice. Vedli jsme o gól, scházelo deset minut do konce. Chtěli jsme si to pohlídat, přesilovka nám pomohla, to nás uklidnilo a závěr už jsme odehráli zkušeně.

Proti „svým“ Vítkovicím poprvé naskočil Patrik Zdráhal. Bude to mít hodně drahé?

No, má tam zápisné, vypisoval ho proti Olomouci, něco vypisoval i proti Vítkovicím. Oba zápasy jsme vyhráli, takže po Vánocích to pro něj nebude asi příjemné. (smích)

Další zápas hrajete až v pátek v Kladně, přijde byť krátké volno trošičku vhod?

Jo. A zase trošku potrénujeme, tady je to tak vždycky, trenéři toho využijí, něco za ty tři dny nadrilujeme. Aby se hra zase zlepšila. Upřímně, poslední zápasy nebyly od nás ideální, bylo to jako na houpačce. Chceme výkony ustálit, abychom se na ně mohli spolehnout.