Bilo se to ve mně, přiznal Indrák. Nastoupil za Vítkovice proti Plzni

„Nehráli jsme špatně. Bohužel, měli jsme hodně zbytečných faulů a Plzeň to umí potrestat. Při hře pět na pět to bylo vyrovnané,“ mínil 24letý Indrák, který na sever Moravy putoval výměnou za dalšího forvarda Patrika Zdráhala.



Jaký to byl návrat do Plzně?

Tak to vyšlo... Bylo to pro mě speciální, strávil jsem tady celou extraligovou kariéru. Bilo se to ve mně, ale po první třetině už to spadlo a začal jsme trochu hrát.

Jak jste přijal výměnu z třetího týmu soutěže do mužstva, které hraje o záchranu?

Potřeboval jsem změnu. Už jsem byl v Plzni dlouho a moje herní stránka byla, jaká byla. Bohužel. Jsem rád, že ve Vítkovicích budu vytěžovaný a budu moci hrát zase normálně hokej.

Jak jste se v novém působišti adaptoval?

Bydlím u Šlajzíka (Jana Schleisse), všechno už mi ukázal. A kluci jsou v pohodě, tam problém nebyl.

Ve Vítkovicích je vůbec hodně hráčů, kteří působili v Plzni - Svoboda, Kvasnička, Schleiss, Kubalík. Je to taková enkláva?

To bych neřekl. Každý si dělá svoje věci. Bývám teď hodně se Šlajsou, protože se známe od dorostu a nechal mě u sebe bydlet. Každý ale má své rodiny, tak si jede po své ose. Ale je pravda, že v šatně je tolik Plzeňáků trochu znát.

Odjíždíte s prázdnou, kde se utkání v Plzni zlomilo? Když jste ve třetí části stáhli na 4:5 a pak při své přesilovce špatně střídali a výhodu ztratili?

Byla tam špatná domluva naší lajny. Byla to chyba, ale oslabení bylo celkově hodně. Nelámalo se to až na konci, ale v těch oslabeních.

Inkasovali jste v nich čtyřikrát.

Říkali jsme si, na co si dávat pozor. A nebylo to moc platné. Ale musíme to rychle hodit za hlavu a uspět příště na Spartě.