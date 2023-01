Ticho? Smutné, ale není to naše věc, konstatoval v Brně pardubický Zohorna

A možná, že i ten chtěli šéfové fanklubu v průběhu utkání sundat. Dynamo totiž na jihu Moravy vyhrálo poměrně suše 4:1.

„Každý hráč se do Brna na fanoušky těší, na ticho tady vůbec nejsme zvyklí. Bylo to hodně smutné, ale tak to zkrátka je. Pár dní zpátky asi všichni zaregistrovali tu kauzu s dresy, takže bylo jasné, že místní příznivci nejsou spokojení, ale to není naše věc,“ říkal po zápase, ve kterém celkem nasbíral dva body, útočník Dynama Tomáš Zohorna.

V první třetině Kometa hrozila, když hned ve třetí minutě špatně rozehrál pardubický gólman Roman Will, v mezikruží přesně našel soupeře Petra Holíka a následná dorážka jeho střely prolétla jen těsně kolem tyče. O pár minut později zase Radek Koblížek nedokázal trefit odkrytou část branky, další dlouhé minuty pak už ale patřily jen Dynamu.

Skóre v osmé minutě otevřel třetí trefou ve třetím utkání v řadě express z NHL Lukáš Sedlák, který se přiřítil do útočného pásma a bekhendem do prázdné brány uklidil předchozí střelu Davida Ciencialy, a definitivní pojistka přišla na začátku druhé části. Kometa jako by nevylezla ze šatny, hned v první minutě se přesnou střelou k tyči prosadil Robert Kousal a v páté si zkušeně počínal uzdravený obránce Jan Kolář, jenž trefil horní růžek. 3:0.

„Hodně nás to uklidnilo a měli jsme převahu, ale věděli jsme, že i za tohoto stavu musíme dál valit, protože minule proti Karlovým Varům (7:4) jsme podobně rozehraný zápas málem ztratili,“ upozornil Zohorna. Pravdou je, že Kometa, která už do třetí části nastoupila v brance s Dominikem Furchem, jenž střídal Marka Čiliaka, si v posledních dvaceti minutách pár šancí vytvořila.

Povedlo se jí i snížit, když se z brejku prosadil rychlík Jakub Flek, naděje Brna ale zhasl právě Zohorna, když v závěru trefil prázdnou branku. „Domácí tam v poslední třetině něco měli, ale výborný výkon zase podal Willda (brankář Roman Will). Celý tým to zvládl skvěle,“ chválil Zohorna.

Dynamo zvítězilo počtvrté v řadě, posedmé bodovalo a dál se drží na prvním místě tabulky, jediným negativem pro něj může být, že v Brně nedohrál útočník Tomáš Hyka, jenž odstoupil v úvodu třetí třetiny.

Má zhruba den a půl na to, aby se vykurýroval, neboť už zítra v 17.30 Pardubice rozehrají domácí utkání s pražskou Spartou, které bude přímým přenosem vysílat ČT sport.