ONLINE: Vary hostí druhé Vítkovice. Na Spartu míří Kladno, Kometu čeká lídr

Do bitvy dvou mužstev z elitní pětky by se má zapojit i čerstvá a zároveň staronová posila Ocelářů do obrany – Vladimír Roth. Slezané v posledních týdnech patří mezi nejlepší a vyhráli sedm z předešlých sedmi klání.

Pakliže by uspěla Plzeň, přiblížila se nedělnímu soupeři v tabulce na rozdíl tří bodů. Vzájemná bilance obou celků je vyrovnaná, ve dvou duelech se vždy radovali domácí.

Dál se vyvíjí také boj o celkové vedení. Dynamo s jedním zápasem k dobru drží dvoubodový náskok před Vítkovicemi. Stabilní Východočechy čeká utrápená Kometa, která nejprve v úterý poprvé od 18. listopadu vyhrála (3:1 proti Litvínovu) a posléze schytala debakl od Boleslavi (3:7).

Ostravané se pak ke svému utkání zajíždí do Karlových Varů, tedy na led nejhoršího domácího celku v extralize. Energie zde však poslední dvě klání zvládla a v pátek po jasné první třetině trápila právě Pardubice v Enteria areně (4:7).

Nejvyšší návštěvu lze logicky očekávat na Spartě, kam míří Kladno. Oblíbený soupeř Pražanů, který ve třech dosavadních vzájemných duelech nezískal ani bod a inkasoval čtrnáct branek.

Teď se Rytíři představí i s hrajícím majitelem klubu Jaromírem Jágrem. Pokud se padesátiletý útočník prosadí, vyrovná historický rekord Waynea Gretzkého v počtu nastřílených gólů.

Zajímavý souboj hostí Litvínov. Střetávají se v něm dva tabulkoví sousedi, kterým se v poslední době moc nedaří. Ocitají se na hraně pozic pro play off a ve vyrovnané soutěži zároveň kousek od baráže. Jedenáctá Verva padla pětkrát v řadě, dlouhodobě neproduktivní desátá Boleslav se možná rozjede po překvapivé demolici Brna.

Sedmý Liberec se od přelomu roku prezentuje skvělými výkon, naposledy uspěl proti Spartě (5:2) a přejel Olomouc (6:1), teď se pokusí přidat další výhru proti předposledním Budějovicím. Jihočeši prohráli v minulých třech kolech.

Ve zbylém duelu hraje čtvrtá Olomouc s osmým Hradcem. Hanáci proti Východočechům zatím v ročníku v obou případech slavili s nulou vzadu.