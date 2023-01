ONLINE: Lídr bojuje se Spartou, hrají i Vítkovice. Hradec hostí Liberec

Dynamo opět přebírá kouč Radim Rulík, který vedl stříbrnou dvacítku. Jeho mužstvo si dál vede skvěle, uspělo čtyřikrát za sebou a drží sedmizápasovou bodovou šňůru. První domácí zápas proti Spartě ale prohrálo na nájezdy.

„Bude to boj, perfektní zápas,“ tuší útočník Východočechů David Cienciala. „Se Spartou je to tak vždy, rád proti ní hraju. Zřejmě bude opět vyprodáno a moc se na to těším.“

Oproti tomu Miloslav Hořava – trenér Pražanů, kteří z posledních čtrnácti klání prohráli jen dvě – považuje úterní bitvu za běžné utkání. „Budeme se připravovat jako na každý jiný zápas. V žádném případě nejde o nic mimořádného.“

Trochu odlišný pohled však zastává bek Sparty Martin Jandus: „Bude to srovnání, jak na tom jsme... Máme tak silný tým, že když dobře nastavíme hlavu, můžeme každého porazit.“

Pouze dvoubodovou ztrátu na Dynamo mají druhé Vítkovice, které nastupují v Plzni. Západočeši padli v předešlých dvou střetnutích, při nichž dohromady skórovali jen jednou. V neděli od Třince schytali šestigólový příděl.

To Ridera bodovala v pěti utkáních za sebou, z toho čtyři vyhrála.

Obdobnou bilanci jako Ostravané mají i hokejisté Hradce, až na ten rozdíl, že plný bodový zisk slavili pouze jednou: „Je to pořád stejné, bohužel se neponaučíme z některých věcí. Musíme to odstranit a začít vyhrávat už v základní hrací době,“ burcuje forvard Aleš Jergl před soubojem s tabulkovým sousedem z Liberce.

Bílí Tygři jsou remízovým králem jubilejního extraligového ročníku, hned patnáctkrát hráli prodloužení a figurují na sedmé příčce o čtyři body před Mountfieldem. Body ukořistili v osmi z minulých devíti duelů a šestkrát vyhráli. V neděli ovšem v nastavení podlehli Českým Budějovicím.