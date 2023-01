Přesilovky, oslabení, nejdelší icetime. Šestnáctiletý Jiříček si premiéru užil

„Z týmového hlediska nám utkání úplně nevyšlo, ale snažil jsme se hrát zodpovědně a snad jsem tu důvěru, kterou jsem dostal, splatil,“ řekl Jiříček po prohře 1:6.

V neděli mu bylo 16 let a 194 dnů.

„Nevěděli jsme, jak to bude vypadat, ale Adam nehrál vůbec špatně. Alespoň získal zkušenosti,“ řekl plzeňský trenér Petr Kořínek.

A k tomu, že Jiříček při početních převahách byl na hřišti pět a tři čtvrtě minuty, dodal: „První přesilovka nebyla od něj zlá, takže jsme ho tam nechali i na další, aby si to osahal. Snažíme se do sestavy dávat mladé hráče. Každou minutou a střídáním hráč roste. A Jířa nezklamal. Odehrál velmi dobré utkání. Věříme, že bude následovat svého bráchu.“

Tím je David Jiříček, který má stříbro z letošního mistrovství světa hráčů do 20 let a bronz z loňského světového šampionátu dospělých. Také on říkal, že by jeho mladší bratr mohl být ještě lepší.

„Poslouchá se to dobře, mám cíl bráchu následovat. Je to určitá výzva, kterou moc rád přijímám,“ řekl Adam Jiříček.

Se sourozencem je často v kontaktu. „Voláme si skoro každý den. Pokecáme, dojde i na nějaké srandičky, jak to bývá.“

A co mu poradil před dnešní premiérou?

„Abych nebyl nervozní, a to je asi vše.“

Že dostane proti Třinci takový prostor nečekal. „Po zápasech za juniorku to byl pro mě od pátku třetí zápas za sebou. O to byl náročnější. Ale únava nehraje žádnou roli. Dal jsem do toho všechno. Doufám, že jsem udělal dobrý dojem.“

Přiznal, že věděl, že přesilovku si zahraje. „Hráli jsme na šest beků a s Piskym (Piskáčkem) jsme tam chodili častěji, takže můj ice time byl delší.“

V jedné z přesilovek už přece jen odjížděl z ledu, leč trenéři ho poslali zpět. „To už jsem měl namále, ale nějak jsem to ještě zvládl,“ připustil. „Měli jsme tam pak i nějaké šance, ale bohužel z toho gól nebyl. Nedá se nic dělat.“

Sám několikrát nebezpečně vystřelil. „Hlavně ke konci jsme pár střel měl, ale nespadlo to tam.“

K tomu se nebál podporovat útočníky. „To je můj styl, snažím se být hodně aktivní.“

Pochvaloval si, že mu pomohli spoluhráči. „A hodně. Furt na mě volali. Chválili mě, podporovali.“

A všimli si ho i protivníci.

„Je to šikovný kluk. Bylo vidět, že se nebojí hrát s pukem. Neodpalovat ho, odehrál super zápas,“ ocenil mladíka obránce Vladimír Roth, který se včera do sestavy Třince vrátil téměř po třech letech.