Kořenář po první nule ve Spartě: Psychicky náročný zápas. Jágr mě fascinuje

Pražané sice od šestnácté minutě vedli, ale proti poslednímu celku tabulky se dlouho nemohli rozjet. Naráželi do připravené obrany, nemohli se propracovat k výraznějšímu tlaku.

Potřebnou vzpruhu jim dodala až trefa obránce Martina Janduse na 2:0. „Poté už jsme si více věřili, hráli víc v klidu a napadaly nám tam další góly,“ těšilo čtyřiadvacetiletého gólmana, který poprvé v sezoně neinkasoval.

Jak těžké utkání to pro vás bylo?

Hodně, protože na mě nešlo moc střel. Sice se hrálo nahoru dolů, ale velké šance si nikdo moc nevytvářel. První dvě třetiny byly z obou stran takové utahané, ale těší mě, že jsme zareagovali na páteční prohru s Libercem.

Na devátý pokus jste se dočkal první nuly v dresu Sparty.

Je to příjemný bonus, potěší to. V závěru už jsem na ni trochu myslel. Soustředil jsem se na to, aby mi tam něco nespadlo. Občas je opravdu těžší udržet nulu v takovém zápase, než když na vás jde přes třicet střel a jste v neustálém zápřahu.

Takový zápas ale musí představovat velký nápor na hlavu, ne?

Přesně tak, bylo to psychicky náročné. Musel jsem se pořád soustředit, kdyby náhodou něco přišlo. Nikdy nevíte, kde se puk může odrazit. Pak vás to může rozhodit tak, že byste nechytil snad ani míč.

Jakub Kovář vás do branky tolik nepouští. Jak to koušete?

Byli jsme tak domluvení, není to pro mě žádné překvapení. Hlavně jsem rád, že se nám začalo dařit. Spartu jsem si vybral hlavně kvůli týmovému úspěchu. Sice jsem pořád mladý, ale zatím jsem toho moc nevyhrál.

Kladenský útočník Martin Procházka (23) zakončuje proti sparťanskému brankáři Josefu Kořenářovi. Útočníka hostů marně stíhá bek Sparty Michal Kempný.

A těší vás, že na vás vyšla řada právě proti Kladnu s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem?

Máme to nějak rozhozené, spíš šlo o náhodu. Ještě nikdy se mi nepoštěstilo chytat proti Jágrovi. Bylo fajn si to zkusit ještě předtím, než ukončí kariéru. Ale kdo ví, třeba jí ukončím dřív než on (směje se).

Vnímal jste ho na ledě?

Jakmile skočí ze střídačky, musíte být v pozoru. Snažili jsme se ho nastudovat i na videu, hlavně v přesilovce je opravdu nebezpečný. Fascinuje mě, jak se dokáže udržet na puku i přes dva hráče, jak hraje v klidu a dokáže vymyslet skvělé přihrávky. Naštěstí střílel jen dvakrát, navíc v obou případech vedle.

Utkání sledovalo 14 292 diváků, nejvyšší návštěva v sezoně.

Musím říct, že fanoušky moc nevnímám. Spíš třeba zaregistruji, jak velký má soupeř kotel. Pak si zpoza mantinelu vyslechnete i nějaké věci, ale to k hokeji patří. Ale za velkou návštěvu jsme moc rádi. Máme za sebou náročný program, podpora nás trochu popostrčila.

V úterý vás čeká šlágr proti Pardubicím. Co od něj očekáváte?

Pardubice jsou jedním z nejtěžších soupeřů a největších favoritů na titul. Musíme se na ně připravit, u nich se hraje těžko. Malá hala, hodně lidí, skoro neslyšíte vlastního slova. Ale třeba se nám povede překvapit.