Rychlé projevy trejdu? Boleslav se rozstřílela, Kousal si ve Spartě zvyká

Minulou středu se v extralize upekla pozoruhodná výměna mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Z pohledu Středočechů nedávala příliš smysl. Nejužitečnější hráč Bruslařů Pavel Kousal přestoupil do týmu Pražanů, zatímco opačným směrem „jen“ na hostování do konce sezony putovala další dvojice útočníků Daniel Přibyl s Davidem Dvořáčkem. Všichni tři se rychle prosadili. Co od nich lze očekávat dál?