Pardubice se těší na boj i plný dům. Proti Spartě rád nastupuju, říká Cienciala

Dominantně zvládnuté derby s královéhradeckým Mountfieldem z 21. října (5:2) a tuhá bitva s brněnskou Kometou z 27. listopadu loňského roku (4:3sn) — to jsou utkání, jež v probíhající sezoně do Pardubic přilákala „plný dům“, 10 194 lidí. Tahle cifra se dnes vpodvečer s velkou pravděpodobností bude opakovat.

Co by mělo být lepší pozvánkou pro fanoušky než duel s pražskou Spartou, která v základní hrací době zvítězila ve 12 z posledních 14 zápasů a v extraligové tabulce se zespod vyšvihla už na páté místo s jednobodovým odstupem na čtvrtou Olomouc?

Dynamo s ní zkříží zbraně od 17.30 v dohrávce 32. kola a atraktivitu tohoto klání jen podtrhuje fakt, že je svým divákům přímým přenosem nabídne kanál ČT sport. „Bude to boj, perfektní zápas. Se Spartou je to vždycky super, rád proti ní nastupuju. Asi bude vyprodáno. Moc se na to těším a doufám, že vyhrajeme,“ svěřil se křídelník Dynama David Cienciala.

Nedávné tři zápasy na vlastním ledě pardubický lídr nejvyšší soutěže získal pro sebe, v pátek tu ve výsledkově divokém mači přestřílel 7:4 Karlovy Vary. Hráči Dynama si následně ještě zvedli sebevědomí přesvědčivým vítězstvím 4:1 v Brně nad Kometou, což byl jejich už čtvrtý úspěch v řadě a šestý ze sedmi kol. I Dynamo má tedy skvostnou fazonu tak jako Sparta, byť jednou k výhře potřebovalo nájezdy a jednou prodloužení.

Po zápase v Brně pardubické borce hřálo především to, jak si tým pohlídal nabytý náskok. Po dvou třetinách vedl 3:0 a Kometě, která to posléze zkoušela vabank, dovolil jen dílčí snížení na 1:3. Zohorna pak výhru Dynama zpečetil trefou do prázdné brány při brněnské závěrečné power play.

„V poslední třetině Kometa chtěla srovnat za každou cenu, my to zas hodlali ubránit. Tak to bývá. Stáhli jsme se, snažili se všechno zblokovat, jen vyhazovat puky a nepustit soupeře do žádných větších šancí,“ líčil obránce Jan Kolář, autor třetího pardubického gólu. „Brno nás na konci zavřelo, ale Willda (brankář Will) byl vzadu fantastický a kluci obětaví, takže jsme zaslouženě vyhráli,“ vyzdvihl bek.