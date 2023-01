ONLINE: Souboj týmů bez formy. Olomouc předehrává 37. kolo proti Kometě

Trápení Brna nebere konce. Za posledních 15 duelů nastřádalo pouhých devět bodů, což je napříč soutěží suverénně nejméně. Jenže ani Olomouc zrovna nezáří, z uplynulých pěti zápasů zvítězila jen proti Kladnu.

ONLINE: HC Olomouc - HC Kometa Brno Předehrávku 37. kola extraligy sledujeme minutu po minutě

Vzájemným utkáním v sezoně zatím vládne Kometa. V polovině října si nejprve připsala v Olomouci výhru 3:2, o měsíc později pak doma triumfovala 1:0 po samostatných nájezdech. Jediným úspěšným střelcem duelu byl Radek Koblížek až v páté sérii rozstřelu.

Body by se Brnu hodily, nebezpečně se totiž přibližuje zóně, v níž hrozí nepostup do předkola play off.

Olomouc může být přece jen klidnější, i přes pokles formy je průběžně pátá, čímž překonává předsezonní očekávání.