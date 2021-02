V mládeži bylo vyhecovanější než teď, tvrdí expert na hradubické derby

Ani jednomu z východočeských celků se v neděli nedařilo. Pardubice doma podlehly 1:3 Litvínovu, Hradec nestačil na pražskou Spartu, se kterou padl 1:4. Duel v Hradci rozhodly přesilovky, zatímco Mountfield se v nich trápil, Pražané využili hned dvě. Stejný problém přetrvává proti týmům z horní poloviny tabulky již delší dobu.

„Abychom začali porážet kvalitní týmy, mezi které rozhodně Sparta i Pardubice patří, tak se musíme výrazně zlepšit právě v přesilovkách a oslabeních. Tohle ty zápasy bezesporu rozhoduje, a my se v tom bohužel proti elitním celkům trápíme,“ je si vědom před dnešním derby asistent trenéra Hradce David Kočí.

Proti Spartě inkasovali hradečtí hokejisté v oslabení už v druhé minutě. Poté sice převzali otěže zápasu, kapitán Radek Smoleňák na začátku třetí třetiny vyrovnal, jenže svěřence trenéra Vladimíra Růžičky znovu srazila nedisciplinovanost, když soupeř využil další přesilovou hru. Hradec poté obdržel branku i ve vlastní početní výhodě a dobrý dojem z výkonu byl pryč.

„Je to věc, na kterou se teď i pro play off musíme zaměřit. Při hře pět na pět dokážeme hrát vyrovnaně, pak ale rozhodují právě přesilovky,“ myslí si hradecký obránce Michal Gaspar.

Mladý bek se na další derby těší, ve své kariéře jich především v mládežnických kategoriích zažil nespočet. „Možná to tehdy bylo dokonce vyhecovanější než teď, v mládeži to pro nás byla velká věc,“ vzpomíná Gaspar, který letos dostává od trenérů poměrně hodně příležitostí.

I přes prohru v posledním derby má Hradec ve vzájemných zápasech stále navrch. Vyhrál totiž úvodní dva duely. Pardubice však výrazně posílily a už i v tabulce dýchají Mountfieldu na záda.

„Bude to vyrovnaný hokej. Mají kvalitní tým, což se v minulém zápase ukázalo. My jsme tam sahali po bodech, bohužel zbytečným vyloučením jsme o ně přišli. Teď si je budeme chtít vzít zpátky. Pořád bojujeme o elitní čtyřku, tabulka je vyrovnaná a určitě máme o co hrát,“ doplnil Gaspar. Zajímavé bude také sledovat, koho hradečtí trenéři pošlou do branky. Poslední derby odchytal Marek Mazanec, jenže po čtyřech inkasovaných gólech nemohl být se svým výkonem úplně spokojený.

V dalších dvou odehraných zápasech dostal příležitost mezi třemi tyčemi Štěpán Lukeš, nejprve vychytal výhru ve Zlíně 3:2, v neděli nezabránil prohře se Spartou. Nutno podotknout, že si v obou utkáních nevedl vůbec špatně.