S diváky by derby bylo jednou takové, mrzí pardubického Kloučka

„Budeme chtít vyhrát a znovu najet na vítěznou vlnu. Do konce základní části už nezbývá moc zápasů, takže musíme uspět, abychom do play off vstupovali s nějakou šňůrou a cítili se dobře,“ řekl brankář Dynama Milan Klouček.

Jeho tým totiž nezvládl poslední dvě utkání, doma prohrál s Třincem a Litvínovem 2:6, respektive 1:3. Říká se, že kvalitní tým třikrát v řadě neprohraje, a proti komu jinému by Pardubice měly toto rčení naplnit než právě proti Mountfieldu. Stejně jako v posledním kole doma. Dynamo sice už v šesté minutě ztrácelo 0:2 a po vyrovnání ještě 2:3, závěrečný obrat však znamenal výhru Pardubic 4:3. První nad Hradcem v letošní sezoně.

„Bylo to vyhrocené utkání, což s Hradcem bývá vždycky. Škoda, že ani na jeden zápas nemohou diváci, bylo by to ještě jednou takové,“ mrzelo Kloučka.

Dvaadvacetiletý gólman se v aktuálním období v pardubické bráně střídá s Rusem Konstantinem Barulinem. Šanci dostal ve třetí třetině s Oceláři a odchytal střetnutí s Vervou, zmíněným dvěma prohrám však zabránit nedokázal, byť inkasoval dohromady jen třikrát. Jednou proti Třinci a dvakrát v neděli proti Vervě, třetí zásah totiž chemici přidali do prázdné brány.

„V posledním zápase v Hradci měl Litvínov 44 střel na branku, proti nám 34. Musel jsem čelit hodně přečíslením, což bylo stejné i v minulém vzájemném utkání (prohra Dynama 0:5). Litvínov asi má takové pokyny, má zkušené hráče a jsou z toho nebezpeční,“ uvedl Klouček.

Brankář Pardubic Milan Klouček a Jakub Flek z Karlových Varů.

Jako první jej předevčírem překonal ve třinácté minutě Martin Hanzl dorážkou přesilovkové střely.

„Litvínov hraje velice jednoduchý hokej, přesně tak padl i jejich gól na 1:0. Moc jsem toho neviděl, obránce vystřelil od modré do tyče a někdo to dorazil do branky,“ popsal Klouček. Utkání pak ve vlastním oslabení rozhodl útočník Litvínova Martin Látal přesnou střelou do růžku na 2:1 pro Vervu.

„Je to škoda, ale nic si z toho neděláme. V kabině jsme si řekli, že to důležité teprve přijde,“ vyhlížel Klouček blížící se play off.