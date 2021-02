Hradecký Smoleňák po porážce se Spartou: Pěkné momenty? Na to se nehraje

V aktuálním ročníku se mu to, i přes nedělní kvalitní pasáže, ani jednou nepodařilo, všech 12 bodů pobral pražský tým, který o své výhře rozhodl při nestejném počtu hráčů na ledě: dva góly dal v přesilovkách, třetí přidal v oslabení.

Sparta dál zůstává těsně za Třincem, Motor se blíží předposlednímu Zlínu 47. kolo extraligy přehledně

„Před zápasem si řekneme, že nechceme být vylučovaní, že Sparta má dobré hráče na přesilovku, a hned ve druhé minutě vyloučení a za pár vteřin 0:1. To si to můžeme říkat stále dokola,“ uvedl hradecký útočník Radek Smoleňák.

Zápas se Spartou jste ale špatný neodehráli, ve třetí třetině jste sahali po vedení, hráli jste opravdu dobře a Spartě dělali problémy. Potěší alespoň to?

Na to se ale nehraje. Prohráli jsme, proto se to hodnotí blbě.

Byl hlavní rozdíl právě v už zmíněných přesilovkách?

Byl. I když my jsme měli v zápase také šance, jenomže jsme z nich gól nedali.

Až ve třetí třetině, kdy jste vyrovnali a mohli jít i do vedení.

To je ale právě ono. Tohle byly ty pasáže, v nichž jsme předváděli to, co chceme hrát. Dali jsme gól, měli i další šance, Sparta koukala, co se děje. My ale tohle nedokážeme využít k tomu, abychom dali další góly, právě v tomhle čase jsme měli udeřit. Místo toho pak další využitá přesilovka soupeře. Prohráli jsme si to sami.

V pátek jste vyhráli v Litvínově v zápase, v němž jste se většinou bránili, teď jste hráli vyrovnaně s mnohem silnější Spartou, ale body nemáte. Jak oba zápasy berete?

Že bych raději hrál zápas jako v Litvínově a vyhrál. Teď už je sezona v takové fázi, že si člověk nejde zahrát, aby ho to bavilo, aby si pěkně přihrál, takhle se hraje možná v srpnu v přípravě. Teď je to tak, že raději vyhraju 1:0 a budu šedesát minut bránit, než abychom létali nahoru dolů, předváděli pěkný hokej, ale prohráli.