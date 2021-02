Sklenář čeká na diváky. Derby bez nich nemá náboj, říká útočník Hradce

„Tím, že nejsou diváci, nemá derby úplně takový náboj, jaký by mělo mít,“ řekl zkušený dvaatřicetiletý hokejista po třetím letošním derby mezi oběma rivaly, v němž poprvé v sezoně Mountfield prohrál. V napínavém zápase, v němž rozhodující gól na 3:4 dostal při oslabení v samém závěru zápasu.



Obě mužstva si ho zopakují už příští týden v Hradci, ale stejně jako tři předcházející bude bez diváků. Sklenář tu pravou atmosféru tohoto derby po svém letním příchodu do Hradce dosud nezažil a ještě ani nezažije.

Litvínov versus Hradec * Pátek v 17.30, zápas dalšího kola hokejové extraligy.

* Hostující Mountfield do zápasu půjde po středeční porážce 3:4 v derby v Pardubicích, kterou přerušil sérii tří výher za sebou.

* Hradec v této sezoně Litvínov porazil ve všech třech dosavadních vzájemných zápasech a neztratil v nich ani jediný bod (4:2, 4:1, 3:1).

* I díky tomu Hradec bodoval ve vzájemných zápasech s Litvínovem šestkrát za sebou, z toho pětkrát naplno a jednou podlehl po samostatných nájezdech.

* Hradec ale venku prohrál dva z posledních tří extraligových zápasů.

* Po zápase v Litvínově na Mountfield čeká série čtyř domácích zápasů během jediného týdne, první sehraje v neděli, kdy do Hradce přijede pražská Sparta.

Přitom šlo o velmi pěkný zápas, který by se divákům musel líbit. Co rozhodlo o tom, že jste poprvé v sezoně s Pardubicemi prohráli?

Podle mě rozhodly šance. My jsme jich měli hodně, ale bohužel jsme je neproměnili. Možná jsme jich měli i malinko víc než soupeř. Jenomže jsme nebyli produktivnější a nechali si to utéct.

I kvůli gólům, které jste dostali v oslabení, ten rozhodující až chvíli před koncem? Bylo těžké bránit pardubické přesilovky?

Je to složité, protože mají zkušené hráče, kteří přesilovky umějí.

V čem jste v oslabení chybovali?

Chtěli jsme k soupeřům přistupovat rychleji, ale to se nám nedařilo. Také jsme si nepohlídali přihrávky přes naše útočné pásmo. Také proto jsme v oslabení dostali dva góly, druhý ke konci zápasu, což nás nakonec stálo zápas.

Přitom jste do utkání vstoupili velmi dobře a brzy 2:0 vedli. Byl to záměr na začátku soupeře zaskočit?

Byl, chtěli jsme hrát hned od začátku aktivní hokej a pak to vydržet celý zápas. Myslím si, že se nám to dařilo, ale chybělo nám víc víc gólů. Přitom jsme si vypracovali šancí opravdu dost, dostávali jsme se do nich i z brejků.

Zápas byl velmi kvalitní, hrálo se ve vysokém tempu, bylo to hlavně tím, že šlo o derby?

Já si myslím, že především tím, že se blíží konec sezony. My chceme bojovat o pozici mezi nejlepší čtyřkou, proto teď je každý zápas jako play off. Zápas jako teď v Pardubicích beru jako dobru přípravu. Chtěli jsme vyhrát a natáhnout šňůru tří výher, se kterou jsme do Pardubic jeli. Kdybychom proměnili nějakou další šanci, zvládli bychom to.