Třinec, nebo Sparta? Vrcholí souboj nejlepších o Prezidentský pohár

Jak bývala extraliga vždy extrémně vyrovnaná, tak letošní ročník vygeneroval dva jasné favority. Třinec a Sparta mají zatím přede všemi jasně navrch herně, gólově i výsledkově.

Oceláři aktuálně vedou se čtyřbodovým náskokem, takže i v případě zaváhání ve vzájemném souboji mohou mít situaci stále ve svých rukách. Jenže bude to platit? Stačí jedno zaváhání, například v pátek v Hradci Králové, přičemž Pražané zvládnou večerní duel s Litvínovem, a všechno může být naopak.

„Já si přesto dovolím prohlásit, že to Třinec zvládne. Ve hře je už jen 15 bodů, tenhle náskok mu bude stačit,“ tvrdí David Moravec, jenž během kariéry v červenobílém dresu hrával.

„Já se zase kloním spíš ke Spartě,“ reaguje Marek Černošek, její někdejší obránce.

Nelze pochybovat o kvalitách obou týmů, a tak je zřejmé, že rozhodující bude aktuální forma a především psychické rozpoložení. Kdo prokáže větší touhu získat pohár, ten uspěje.



Vyhrát základní část není jen otázkou prestiže (kdo by se chtěl triumfu vzdát, když je tak blízko), ale především lepší výchozí pozice pro play off. V semifinále a finále bude mít první výhodu domácího prostředí. I když výhodu...

„V době covidu se tenhle aspekt smazává, protože se hraje doma a zároveň venku všude,“ myslí si Černošek, ovšem Moravec správně dodává: „Doma to znáte líp a hlavně můžete ušetřit cestování.“

S kým ještě hrajou Třinec: v Hradci, na Spartě, s Litvínovem, Boleslaví a v Budějovicích

Sparta: s Litvínovem, s Třincem, v Budějovicích, s Kometou, v Boleslavi

Ale zpět k aktuálním bojům. Kromě formy a psychiky budou v klíčových chvílích podstatné výkony gólmanů, protože ofenzivní síla obou celků je enormní - oba ostatně nasázely shodně 174 gólů, což dělá průměr 3,7 na zápas. Mladá Boleslav, další v pořadí, jich dala o 26 méně.

„Sparta má podle jmen možná o něco silnější útok, což se ukázalo, když Třinci vypadli hráči jako Růžička a Stránský. Při jejich absenci se jim to hned rozsypalo a těžce se z problémů dostávali,“ všímá si Černošek.

A Moravec mu částečně dává zapravdu. „Spartě se velmi daří, mají pět hráčů, kteří jdou ke 30 bodům za sezonu, což je obrovská ofenzivní síla. Ale tohle není všechno, úspěch se musí poskládat z více věcí.“

Jednou z nich mohou být gólmani. I tady Černošek podle jmen více věří Spartě, byť na druhou stranu přiznává, že od dob konce Petra Břízy problémy s brankáři neustaly. „Ani ti současní nemají takovou formu, jakou by mít měli,“ nezastírá o Machovském se Salákem.

Třinec má aktuálně lepší vzájemnou bilanci, zvládl oba domácí zápasy (4:2 a 5:4N), Sparta v jedné domácí odvetě triumfovala těsně 3:2. Příliš kalkulovat se nedá ani s rozlosováním, protože ho mají oba rivalové víceméně stejně těžké.



„Je to o nastavení týmu, trenéra, kulminaci formy. Třinec je úspěšné mužstvo, které drží víceméně pohromadě. Jsou to stále aktuální mistři, drží se na úplné špičce dlouho,“ říká Moravec s tím, že v play off budou stejně rozhodovat jiné faktory.

„Tam se nehraje na co nejvíc gólů, ale na co nejmíň. V play off je lepší vyhrát 1:0, protože ukážete psychickou sílu, když zvládáte udržet těsný náskok. To je strašně důležité. Vyhrát 8:0 je super, ale kolikrát to vede k podcenění. Pak je straně důležité nastavit zpátky respekt k soupeři. A hlavně pozor - překvapit může úplně někdo jiný. Třeba Pardubice,“ dodává.