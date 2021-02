Zakulatit zisky na 100 + 100! V Liberci slavil Vrána i celý Třinec

Po Spartě nestačil Liberec na dalšího z favoritů Lídr extraligy byl nad síly Bílých Tygrů a dal jim školení z produktivity. Rozhodnuto bylo už po první třetině. „V první a druhé třetině jsme dostali tři zbytečné góly, kdy jsme si nepohlídali tři situace. Pak už si to Třinec zkušeně pohlídal,“ řekl liberecký obránce Ronald Knot, který byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. „Přestože jsme se pak dostávali do tlaku, nepodařilo se nám vstřelit gól a Třinec si v klidu došel pro vítězství. Když jsme dostali třetí branku v oslabení, věděli jsme, že už bude těžké to otočit.“ Hosté položili základ výhře už v úvodním dějství, které vyhráli 2:0. Bílí Tygři byli střelecky málo aktivní a prohrávali od 11. minuty, kdy Růžička vyjel z rohu, našel na zadní tyči Stránského a ten zblízka pohotově prostřelil Kváču. Druhou trefu hostů si ještě do přestávky připsal Růžička poté, co Třinečtí rychlou akcí snadno překonali nedůraznou domácí obranu. Ve druhé části ve velké pohodě hrající hosté své vedení navýšili. Využili dvojnásobnou přesilovku: Hrňa ještě trefil tyčku, ale Vrána už puk uklidil do odkrytého kouta domácí branky. Čtvrtý úder zasadil Tygrům ve třetí třetině po individuální akci Kurovský. Bílí Tygři si sice v závěru dokázali vytvořit tlak, ale v zakončení byli bezzubí. „Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. Měli jsme špatný vstup do utkání, první třetinu jsme prohráli, a to určilo ráz celého zápasu,“ konstatoval liberecký kouč Patrik Augusta. V rychlém sledu utkání se Bílí Tygři v úterý představí opět na domácím ledě. Čeká je odveta s Českými Budějovicemi, které v pátek porazili na jejich ledě 5:2. „V poslední době se nám nedaří přesilovky, do dalších zápasů je potřeba na tom zapracovat,“ velí obránce Knot.