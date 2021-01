Proti Zlínu zmar a zklamání. Hokejová Olomouc zapomněla na bojovnost

Zlín je v sezoně ještě horší než Hanáci, a to je co říct, jenže na ledě to bylo úplně naopak. „První třetina nebyla až tak zlá, dokázali jsme si vypracovat pár střeleckých šancí. Bohužel jsme neměli dost důrazu a Zlín nás v něm trestal. Když jsme si mysleli, že bychom mohli po výkonem relativně slušné třetině snížit, tak jsme udělali hrubou chybu a inkasovali na 0:3. A pak už to byl zmar,“ uznal Moták.

Po třetím gólu Branislav Konrád přenechal místo Janu Lukášovi. Gólmany střídali i Ševci, zranění Libora Kašíka pro ně bylo jedinou nesnází na Hané. Navíc i náhradník Daniel Huf měl namále. „Byl otřesený, nějaký souboj před bránou. Chtěli jsme se podívat na kostku, ale nedávali to, takže jsme to neviděli,“ bavil se dobře naladěný zlínský kouč Martin Hamrlík.

Ze zastaralé plecharény si utahoval už po minulém utkání a nešetřil ji ani tentokrát. „Pak jsme se otáčeli za sebe na tablety a ty tam taky nebyly, takže jsme nemohli dát ani challenge. Hlavně, že to měl kdo dochytat, kdyby se nám zranili oba gólmani, bylo by to těžké. Už jsme vybírali, kdo by šel do brány,“ dodal.

Kohouti by se sice rádi viděli v předkole play off, jenže desítka se jim během ledna povážlivě vzdálila, aktuálně na sedm bodů. Nic na tom nezměnil ani návrat dlouhodobých marodů. Jako by se uzdravení hráči zatím nedostali do formy. A když se tým vzdá své jediné fungující zbraně, tedy bojovnosti, nemůže to dopadnout jinak. „Celkem dobře jsme kombinovali, ale chyběla nám síla v osobních soubojích a důraz. A bojovnost je základ hokeje, bez elementární bojovnosti to nejde nikdy a nám to nešlo vůbec. Ty dvě třetiny byly z naší strany špatné,“ mínil Moták.

Na mysli měl druhou a třetí část, kterou sice Mora vždy remizovala 1:1, jenže pokaždé jen dotahovala. V závěru trenéři ani nesáhli po power play, jako by věděli, že to nemá cenu. „Když Švrček snižoval (na 2:4), byla to naše třetí střela na bránu ve třetí třetině. To je strašně málo,“ kroutil hlavou kouč. „Máme vstřelené dvě branky a to je málo. Jsme nejhůř střílející mužstvo. Bohužel taky máme malou ochotu jít do prostoru, kde to bolí, na dorážku. Jako šel dnes Michal Kunc a zaslouženě si to tam dorval. Krásné góly nepadají a my je určitě dávat nebudeme. Potřebujeme dorvané góly, které tam dotlačíme,“ dobře ví Moták.

Právě trefa nového muže Michala Kunce, který v týdnu přišel z Komety Brno, byla jediným světlým momentem kohoutů. „Za gól jsem strašně rád, ale chybí tomu výhra,“ hodnotil svou premiéru Kunc. „Bambus (Bambula) to dobře udělal v rohu, uvolnil se, dal puk Švrčkovi, ten ho dobře nahodil do brány a já už jsem to svým důrazem jen dorazil,“ popsal dvacetiletý útočník svou vůbec první extraligovou trefu v kariéře.

Do Olomouce přestoupil s nadějí, že tu najde pevnější místo v extralize. „Dozvěděl jsem se před třemi týdny, že o mě Olomouc projevila zájem, Kometa na to přistoupila a já jsem za to byl rád. Jsem tu zatím chvilku, ale strašně spokojený, s klukama v kabině i s okolím. Kdyby přišla další smlouva, byl bych jen rád,“ přiznává Kunc.

Pokud k první trefě přidá další, bát se nemusí. Trenéry už zaujal. „Vstřelit v prvním utkání gól je slušné, může navázat. Je to příslib,“ míní Moták.

Kohouty čeká v neděli těžký soupeř v Liberci (16.00), kde budou chtít předvést úplně jiný výkon. „Liberec v Pardubicích předvedl obrovskou kvalitu a sílu. Do každého zápasu musíme jít s tím, že budeme bojovat. To platí proti Liberci, Spartě, Českým Budějovicím, zkrátka proti všem,“ zdůraznil Moták.