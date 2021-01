Za nejlepší výkon sezony bral Zlín bod. Umíme hrát s každým, tvrdí Svoboda

„Na konci jsme měli štěstí. Jeli tři na jednoho, nahrávali si to do prázdné brány. Tohle se nám nesmí stávat. Naštěstí to poslal do rohu,“ oddechl si útočník Jakub Svoboda po utkání, ze kterého Berani brali bod po porážce 2:3 v nájezdech. Odcházet do kabin s prázdnou, to by bylo pro zlínské hokejisty v pátek kruté.

„Mužstvo musím pochválit. Odehráli jsme nejlepší zápas sezony. Bylo tam hodně dobrých věcí,“ těšilo druhého trenéra Martina Hamrlíka. Předně. Zlín soupeře celkem přesvědčivě přestřílel (35:28), což se mu letos daří zřídkakdy. Dvakrát dokázal srovnat, v závěru s přehledem ubránil oslabení. Pozitiv v jeho hře ale bylo mnohem více.

„Měli jsme dobrý pohyb, dobře se vraceli, napadali je, vynutili si fauly, dostávali se do šancí,“ viděl Svoboda, který přesilovkovou ranou srovnal na 1:1.

„Kluci dohrávali souboje na obou stranách, hlavně při napadání, čímž brali soupeři sílu. Beci dobře podporovali útok,“ přidal Hamrlík další kladné body. „Měli jsme dostatek šancí, abychom rozhodli o vítězství.“ Z množství brankových příležitostí se ujala už jen Dobiášova rána po souhře s Kubišem. Berani si tak s Libercem na svém stadionu podruhé střihli samostatné nájezdy.

„Domácí hráli dobře, byli houževnatí. Ale díky dobrému výkonu brankáře jsme našli cestu do nájezdu, ve kterých jsme byli tentokrát šťastnější,“ připomněl hostující kouč Patrik Augusta mladší, že před deseti dny je vyhráli Berani. Rozhodnutí padlo až v deváté sérii, bonusový bod zajistil hostům Vlach.

Zlín v pátek našel jediného úspěšného exekutora. Jan Dufek měl na dosah v nájezdech vítězný hattrick. Ve třetí sérii poslal Berany do vedení 1:0, v sedmé si vynutil jejich prodloužení, v osmé ale mečbol neproměnil. Domácí mohl zachránit ještě Svoboda, jenže v deváté rundě trefil tyč.

„I když jsme prohráli, ukázali jsme, že umíme hrát s každým,“ pronesl Svoboda.