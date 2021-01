Honejsek prodloužil. V boji o předkolo ale Zlín ztratil

Ted ta horší. Zlínští hokejisté sice prolomili neprůstřelnost litvínovského brankáře Denise Godly, jenže ani dva góly jim nestačily, aby s přímým konkurentem v řeži o předkolo play off konečně bodovali. Ze severu Čech odjížděli s těsnou porážkou 2:3.

„V prvních dvou vzájemných zápasech jsme nedali gól. Neměli jsme se čeho chytnout. Hráli jsme vyloženě špatně. Teď jsme se zvedli, herní projev je lepší, více bruslíme, kluci dohrávají souboje, bojují. Ale dvě branky byly málo na body,“ shrnul druhý trenér Beranů Martin Hamrlík to nejpodstatnější – Litvínov neporazili v letošní sezoně ani jednou. Poslední pokus dostanou v závěrečném kole základní části.

Kdoví, jestli budou mít v té době ještě o co hrát. Minulý týden brali doma bohatým (Plzeň 2:0, Liberec 2:3 sn), soupeře kolem sebe porážet nedokážou. Před týdnem opouštěli s prázdnou Vítkovice, Litvínov jim po neděli odskočil na 11 bodů.

Souhrn 39. kola extraligy

„Je to strašně moc,“ uznává Hamrlík. „Vím, že je to klišé, ale díváme se na další zápas proti Olomouci. Uvidíme, co z toho vyleze na konci sezony.“

Pokud by Berani rupli i v pátek na Hané, už by jim bylo ouvej. Buď se k Olomouci docvaknou na rozdíl čtyř bodů, nebo jejich manko na předkolo nabobtná na dvouciferný rozdíl.

„Jsme předposlední, chceme jít nahoru. Zápasů je ještě dost. Budeme hrát až do konce, popereme se o to, abychom se do předkola dostali. Celý mančaft pořád věří, že je o co hrát,“ burcuje útočník Tomáš Fořt, který včera po 131 minutách odčaroval Godlovo kouzlo a srovnal na 1:1.

Pak ale hosté dvakrát propadli ve středním pásmu a Litvínov jim frnkl o dvě trefy. „Škoda, že jsme nevytěžili více než jeden gól z dlouhé přesilovky,“ připomněl Fořt pětiminutovou výhodu na přelomu prostřední a závěrečné periody.

V té hostům možná chyběla Honejskova kreativita. Na jeho um ale budou Berani spoléhat také v příštích letech. Na podzim se přitom spekulovalo o jeho přestupu do Pardubic. „Už jsem ve věku, kdy přijímám pozici lídra týmu. Chci se zapsat do historie klubu dalšími týmovými úspěchy,“ přeje si Honejsek.

Letos to však bude těžší než kdy jindy.