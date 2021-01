Olomoučtí hokejisté se zotavují. A vítají i mladou pušku z Brna

První tři starty v sezoně si připsali zkušení útočníci Lukáš Klimek s Petrem Srapáčem, kteří léčili rameno, respektive koleno. A pak covid.

Od nich si v Olomouci hodně slibují, ostatně Klimek měl minulou sezonu tuze vydařenou a elitní lajně s centrem Nahodilem patřil k hlavním zbraním Mory. Po nemoci se vrátili další důležití siloví forvardi Knotek s Oleszem. Chybí tak „pouze“ mladé pušky Tomeček s Navrátilem.

„Ještě s ramenem pracujeme. Je to běh na dlouhou trať, ale jsem schopný hrát.“ Lukáš Klimek, útočník HC Olomouc

„Máme teď od začátku sezony asi nejsilnější sestavu, než se však všichni dostanou do ideální formy, potrvá to,“ uvědomuje si trenér Zdeněk Moták. „Strapáč s Klimkem byli měsíce bez zápasu, chce to čas.“ Toho však jedenáctá Olomouc v zuřícím boji o play off mnoho nemá. Body potřebuje sbírat také dnes (17.00), kdy přivítá Zlín.

„Člověk si zvyká, protože automatismy a návyky se spoluhráči si musí sednout,“ podotýká Olesz.

„Pauza byla dlouhá. Odehrál jsem jen dva přípravné zápasy. Myslím ale, že na zbytek sezony budu dobře připravený,“ hlásí Strapáč.

Podobně se na klubovém webu vyjádřil 34letý Klimek: „Po tak dlouhé době je to těžké. Trochu se s tím vším ještě sžívám a jen doufám, že to bude každým zápasem lepší.“

Rameno však nemá ve stoprocentním stavu. „Ještě s ním trochu pracujeme. Je to běh na dlouhou trať, ale jsem schopný hrát. Musím zaklepat na dřevo, protože na ledě mě to momentálně nijak zvlášť neomezuje,“ líčí Klimek, který se stejně jako drtivá většina spoluhráčů nakazil covidem. A stejně jako Strapáč zrovna ve chvíli, kdy se měli vrátit na led. „Naštěstí jsem měl lehčí průběh. Kdybych neměl pozitivní test, tak bych asi ani nevěděl, že nemoc mám,“ popisuje Klimek. „Z hlediska fyzické stránky to mělo vliv, ale spíše jen na tréninkovém výpadku, protože deset dnů jsem nebyl na ledě. Hned poté do toho skočit není žádná legrace. Bude chvilku trvat, než to celé dotrénuji.“

Extrémní počet absencí v základní části extraligy se na Olomouci, jež nemá zrovna širokou soupisku, logicky projevuje. „Sezona je zatím taková všelijaká. Měli jsme strašně moc zraněných, to asi z pohledu výsledků prozatím nejvíce ovlivnilo tuto sezonu,“ souhlasí Klimek. „I kvůli zraněným se sestava moc neustálila, neutvořily se vazby, ale s tím se musíme poprat. Každý tým má zraněné hráče, ale na nás se to zatím lepilo až příliš. Doufám, že na konci soutěže se dáme co nejvíce dohromady a uděláme ty zmíněné vazby. Snad naše výkony budou mít vzestupnou tendenci.“

Zvlášť v nabitém kalendáři je návrat opor vítanou vzpruhou. „Kolotoč zápasů je šílený, pauza přišla až teď, takže jsme rádi. Ale mně konkrétně je to jedno, protože zatím jsem toho moc neodehrál. Když jsem během sezony sledoval kluky, tak bylo vidět, že toho mají plné zuby. Hlavně kvůli nim jsem rád, že si celý tým může odpočinout a zároveň dobít baterky,“ přivítal Klimek v týdnu volnější režim. Teď si zvyká na zápasové vytížení i na prázdné tribuny. „V sezoně chybí i nějaké rvačky, potyčky. Fanoušci té hře prostě dodávají emoce,“ všímá si.

Univerzální naděje z Komety

Dravou energii chce Olomouci přinést i Kunc. Odchovanec Komety rozšíří sbírku 25 extraligových startů, v nichž si připsal dvě asistence.

„Věděl jsem o tom asi tři týdny dopředu, ale měl jsem zraněnou nohu, takže jsem to nemohl urychlit. Doufám ale, že jsem tu ve správný čas,“ řekl klubovému webu Kunc, který v ročníku sehrál 18 utkání a připsal si jednu přihrávku.

Na Olomouc se vyptával v Kometě Silvestra Kuska a Jakuba Valského, kteří na Hané v sezoně během největší marodky vypomáhali na měsíčním hostování. „Moc jsem se těšil. O Olomouci jsem slyšel, že tu jsou výborní lidi, tak doufám, že se mi to potvrdí,“ prohlásil útočník, který má za poslední dvě sezony na kontě také 16 utkání za prvoligovou Třebíč s bilancí 3+2. „Víme, že má dobrý pohyb i zakončení. Je to kvalitní hráč, který toho má hodně před sebou,“ přivítal nováčka kouč Jan Tomajko. „Může hrát na jakémkoliv postu, což je výhoda. Takový typ hráče chceme. Je talentovaný a věříme, že se bude zlepšovat.“

Ve finiši by se mohla zlepšovat i zotavená Mora.