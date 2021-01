Přesilovky? Jednoduše špatné, hlesl olomoucký trenér Moták

Kohouti předchozí dva vzájemné souboje vyhráli, navíc se vrátili uzdravení Olesz s Knotkem, takže nastoupili v papírově nejsilnější sestavě letošní sezony. „Než se však všichni dostanou do ideální formy, potrvá to. Strapáč s Klimkem byli měsíce bez zápasu a chce to čas, než se dostanou do správné konstelace. Minule jsme tu vyhráli s mladými chlapci, tentokrát jsme prohráli se zkušenějšími,“ připomněl Moták jen deset dní starou výhru 2:1 na stejném místě.

Poprvé se kohouti postavili bývalému spoluhráči Zbyňku Irglovi, ten ale nehrál tentokrát hlavní part a nepřipsal si ani střelu. Moru poslal do vedení ve druhé části Ostřížek, když využil filigránskou zadovku Koloucha zpoza branky. Jenže už o minutu později srovnal v přesilovce Lakatoš.

Hanáci doplatili na svou letitou bolest, tedy přesilovky. Zatímco v minulých zápasech svou nejhorší bilanci v soutěži mírně vylepšili, tentokrát je srazila šestiminutová výhoda po incidentu Kaluse, jenž narazil Vyrůbalíka a pak se pokusil soupeře bodnout špičkou hole.

„Nemohli jsme se udržet na puku, nešly nám přihrávky a bojovali jsme sami se sebou,“ mrzelo Rostislava Olesze, který jen ze střídačky sledoval snažení spoluhráčů. Do přesilovkové formace se tentokrát nedostal. „Byl jsem dva týdny mimo hru a kluci proměňovali přesilovky, takže nebyl důvod to měnit. Musíme ale na nich dál pracovat a ukázat si momenty, kdy jsme mohli soupeře přehrát,“ míní zkušený útočník.

Kohouti si během dlouhé výhody nedokázali připravit ani pořádnou střelu. „Byl tam malý zámeček, ale domácí hráli velice dobře, nedovolili nám kombinovat a rychle přistupovali. Dobře to sehráli, ale to nás neomlouvá, měli jsme si vytvořit minimálně jednu gólovou příležitost. Napadá mě spousta přirovnání, ale je to jednoduše špatné,“ mrzelo Motáka.

Navíc hned po skončení početní výhody se úspěšnou dorážkou prosadil vítkovický Jan Hruška, a jak se později ukázalo, dal vítězný gól. „Stěžejní bylo, že jsme oba góly domácím nabídli. První byl sice v přesilovce, ale špatně jsme hráče rozebrali, na ten druhý jsme jim nahráli,“ všiml si olomoucký kouč.

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství nad Olomoucí.

V závěru se kohouti snažili o tlak, soupeře ve třetí třetině přestříleli 13:6, jenže k vyloženým šancím je pozorní domácí nepouštěli. Zbyly jim tak jen pokusy z dálky a neúspěšná snaha o dorážky či teče. Všechny puky ale skončily na pozorném gólmanovi Miroslavu Svobodovi. „Vítkovice vyhrály zaslouženě, o ten gól byly lehce lepší,“ uznal Moták.

Olomouc utrpěla nepříjemnou ztrátu v nekončícím boji o desítku, zaručující postup do předkola play off. Nyní jsou Hanáci dvanáctí s tříbodovou ztrátou. V neděli budou chtít své body rozmnožit na svém ledě (16.00)proti čtvrté Plzni.