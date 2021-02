Zlínští hokejisté v průšvihu. Za dva dny ztratili oba gólmany

Během dvou dnů totiž ztratili kvůli zranění oba první brankáře, zápas proti lídrovi soutěže tak musel dochytat dvacetiletý debutant Michal Kořének, který při svém extraligovém křtu inkasoval z první střely. Kdy se Libor Kašík a Daniel Huf vrátí, je ve hvězdách.



„Na tohle momentálně nedokážu odpovědět,“ reagoval zlínský trenér Robert Svoboda.

Kašík odstoupil v polovině pátečního zápasu, kdy si obnovil zranění třísel. Huf v neděli odklouzal z ledu už v čase 10:28 poté, co inkasoval podruhé z dorážky Kudrny. Už v Olomouci přitom schytal dva údery v brankovišti, po nichž se těžce zvedal na brusle.

Spekulace, že Huf nebyl před utkáním se Spartou stoprocentně fit, ale nechtěl Svoboda komentovat.

Brankář Zlína Libor Kašík (vpravo) zasahuje, zatímco se obránce Jan Dluhoš snaží odtlačit Oscara Flynna z Mladé Boleslavi.

„Každý hráč má nějaké problémy a po vzájemné konzultaci buď hraje, nebo nehraje,“ prohodil trenér Beranů. Kořénka, který pochytal 22 střel, pochválil. „Je důležité, že těžkou situaci ustál.“

Jestli začne v úterý v Hradci Králové, se teprve uvidí. Ještě větší otazník se vznáší nad jménem druhého brankáře.

„Není běžná situace, že máte ve stejné době zraněné oba první gólmany. Ale nějaké možnosti jsou, musíme je dojednat,“ nastínil Svoboda, že klub bude hledat zřejmě výpomoc v první lize.

Kořénkovo jméno zaregistrovali fanoušci ve Zlíně poprvé v březnu 2016, kdy jako patnáctiletý školák kryl záda juniorovi Halodovi v domácím zápase proti Plzni.

„Jsem za to strašně rád,“ poznamenal tehdy žák Základní školy Emila Zátopka. „Aspoň vím, jaká cesta mě čeká, jak na sobě mám pracovat.“

Extraligové premiéry se dočkal až po téměř pěti letech. Předtím odchytal v mužské kategorii jen devět utkání ve druhé lize za Valašské Meziříčí, Hodonín a Moravské Budějovice.

Zlínský brankář Daniel Huf v zápase s Plzní

„Jsem vděčný za šanci, jen škoda, že to nebyla vítězná premiéra,“ litoval Kořének, který si poprvé sáhl na puk, když ho vytahoval ze své sítě. Na ledě byl přitom jen 39 vteřin. „Snažil jsem se na to nemyslet a dělat, jako by se nic nestalo. Pomohl mi gól na 2:3.“

Byť se Berani dlouho drželi na dostřel, k bodům měli daleko.

„Sparta je jednoznačný lídr soutěže a ukázala to také u nás. Má velice silný tým na všech postech. Statečně jsme jí čelili, ale takhle to dopadlo,“ dodal Svoboda.