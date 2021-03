Fantastičtí outsideři. Jak si Olomouc došla pro sérii Spartou

„Neskutečný pocit. Takhle porazit Plzeň, to je něco. Všichni jsme moc šťastní. Já jsem překvapený i šťastný zároveň,“ jásal Navrátil.

Pokud není po sobotním večeru tuzemská hokejová veřejnost ještě pořád v šoku, pak v mírném údivu jistě. Tohle se absolutně nečekalo.

„Byli jsme pro všechny outsiderem, těmi, kteří nemají šanci postoupit, a skončilo to 3:0 na zápasy,“ hrdě shrnul olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Hráli jsme vynikající hokej z pohledu obětavosti. Celý zápas jsem cítil, jak střídačka žije. Kluci byli ochotni si nechat urvat nohu nebo hlavu a přijet s ní v podpaží. Nasazení bylo maximální, jsem na ně pyšný.“

Rozdíl 32 bodů? K ničemu

Příliš vzletné obraty? Snad, ale jen pro připomenutí: Olomouc šla do předkola ze dvanáctého - posledního - postupového místa.

Nebýt změny systému kvůli covidu, měla by už dovolenou, protože do vyřazovacích bojů tradičně patří jen desítka nejlepších. A teď cítí, že může prozářit šedivou sezonu. Plzeň s hvězdnými útočníky Gulašem a Mertlem skončila v základní části pátá, připsala si o 32 bodů a 65 gólů (!) více než Olomouc, tým s nejslabší ofenzivou extraligy.

Ještě v posledním kole Škoda doma vypráskala Hanáky 9:1.

Klišé o play off jako jiné soutěži se už dlouho nehodilo víc.

Je to Olomouc, kdo si teď dopřeje dva dny volna a v sobotu rozehraje čtvrtfinále na ledě Sparty, vítěze základní části. I ta se musí mít na pozoru. Nejen proto, že Mora ji v ročníku dvakrát porazila. „Jestli jsme schopni podat stejné výkony? Nevidím jediný důvod, proč by to nešlo. Jsme pokorní před její kvalitou, nechci říct, že se postaráme o další senzaci, ale budeme se rvát, trhat, hryzat,“ říká plamenně Moták.

Momentka z utkání Plzeň - Olomouc.

Jeho družina postoupila zcela zaslouženě, neboť Plzeň přehrála třikrát o gól, ale také v soubojích u hrazení i před oběma brankami.

Gulaš, nejlepší hráč extraligy, si neškrtl. Zůstal bez bodu. „Olomouc hrála fantasticky,“ pravil uznale.

Morávka se od návratu mezi elitu v roce 2014 dočkala vítězné série nad Plzní až na čtvrtý pokus.

Třikrát se Západočechy vypadla ve čtvrtfinále. Teď byla lepší. Zarputilejší. V obraně zkušenější, silnější, větší, blokující. V útoku o něco přesnější. A konečně kompletní!

V sezoně útočníci houfně plnili marodku: Klimek, Strapáč, Tomeček, Navrátil, Kucsera...

Jako by nestačily letní odchody tahounů Irgla s Musilem.

Ten si však přesunem do Plzně nakonec nepomohl...

Plzeňský gólman Dominik Frodl inkasuje první branku od olomouckého Petra Strapáče.

„Měli jsme spoustu zraněných a nemohli jsme ukázat, co v nás je. Teď jsme to ukázali. Jsme komplet a možná je to vzkaz, že si na nás musí všichni dávat pozor,“ přemítal Moták.

Mora vždy rychle otevřela skóre a mohla tak deptat Gulaše a spol. precizní defenzivou s výtečným brankářem Branislav Konrádem v čele. „Klíčové bylo, že jsme si poradili s jejich ofenzivní hrou a výborně chytal Braňo. Důležité také bylo, že hrálo všech dvacet hráčů. Když jich bude devatenáct, osmnáct nebo patnáct, tak je to málo. Potřebujeme, aby hráli všichni a všichni výborně,“ ocenil Moták.

Konrád také v sobotu hned v úvodu vychytal bekhendový pokus volného Gulaše, k němuž se puk záhadně odrazil od mantinelu.

V oslabení se zase bleskově stihl přesunout k levé tyči a zneškodnit ránu Kodýtka, který jen zoufale zaklonil hlavu ke staré střeše olomouckého zimáku. Možná by i spadla, kdyby na stadion mohli nažhavení diváci. Určitě by vytvořili pekelnou kulisu na strmých betonových tribunách. Fanoušci kohoutů aspoň za domácí střídačkou roztáhli transparent: Dneska se nám splní sen, jak tu Plzeň rozbijem!

Pak drželi nervózně palce před plechovým zimákem nebo u internetových streamů, neboť žádný zápas série nevysílaly televize. Škoda, nabídla svižný napínavý hokej.

V 7. minutě se protáhl kolem hrazení olomoucký útočník Lukáš Kucsera. I zpoza mřížky helmy, jež chránila po zranění jeho obličej, spatřil, jak mu v přečíslení najíždí Petr Strapáč. Přesnou přihrávkou ho vybídl k otevření skóre, Frodl se natahoval marně. A před stadionem to poprvé zaburácelo.

Potyčka mezi hráči Olomouce a Plzně během třetího zápasu předkola hokejové extraligy.

Přitom nebýt dvou úžasných zákroků Konráda, byl by to jiný příběh. I zkušený slovenský olympionik si však vybral slabší chvilku.

Ve 25. minutě to byly vskutku neuvěřitelné momenty. Nejprve si na vysoký lob za obranu nabruslil olomoucký křídelník Lukáš Klimek, Frodl hodně vyjel z klece, leč Klimek byl u puku dřív a střílel do prázdné branky. Jenže kotouč špatně trefil a následovala totožná situace na druhé straně. Plzeňský Straka dojel oblouček, Konrád vyrazil po Haškovsku z branky, ale také pozdě a Straka pohodlně srovnal. Vypadalo to, že favorit se vrací do série.

Záhy si ovšem Škůrek počíhal na Poura a zavelel k frontálnímu útoku.