Jak se Plzeň (ne)Navrátila. Předkolo rozhodl olomoucký mladík

Byly to vteřiny, které hokejovou Plzeň měly a mohly vrátit do hry. A možná i pootočit kormidlem celé série. Ale nestalo se. Ve druhé části sobotního duelu v Olomouci vedli domácí 1:0, když v přesilové hře předvedl nevídaný zkrat útočník Klimek. Poté, co jej trefil puk po nepovedeném vyhození gólmana Frodla, měl před sebou odkrytou téměř celou branku, jenže trestuhodně ji minul. Vzápětí plzeňský Straka u modré čáry zblokoval pokus obránce Ondruška, vystartoval do brejku a u puku byl dřív než vyjetý gólman Konrád. Objel ho a trefou do prázdné olomoucké klece srovnal na 1:1.