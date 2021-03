Konrád sebou nehodil jako do vany, jinak neměl proti Plzni chybu

Hle, komplikace. Zbývají tři vteřiny a buly se kvůli „úmyslnému“ ofsajdu vhazuje v obranném pásmu Mory. Čas na poslední střelu.

Skutečně na ni dojde. Plzeň klíčové vhazování vyhrává a zadák Stříteský posílá od modré čáry dynamit. Gólman Branislav Konrád však puk vyráží. „Před poslední střelou už jsem měl ruce nahoře a hlavu úplně někde jinde. Nemělo by se to asi stávat, ale už jsem se radoval. A málem nám dali gól,“ oddechl si.

Konečně mohli zvednout ruce i spoluhráči na střídačce. Hanáci senzačně vyřadili Plzeň 3:0 na zápasy a ve čtvrtfinále půjdou na Spartu.

Symbolicky poslední moment série patřil třiatřicetiletému rodákovi z Nitry. Konrád byl famózní. Ofenzivní esa soutěže Gulaš s Mertlem jej nepřekonala ani jednou.

„Nehráli jsme na ně úplně osobku, ale každá naše pětka jim nedala prostor a hrála na ně fantasticky,“ chválil Konrád spoluhráče. „Skvěle clonili, v sérii měli možná víc zákroků než Braňo. A naši kluci mi říkali, že od modré vůbec nevidí branku, že není kudy,“ přidal plzeňský pohled útočník Petr Straka. I proto Konrád inkasoval ve třech kláních jen čtyřikrát a s úspěšností zákroků 95,54 dovedl podceňovaný tým dál.

A ještě na ledě mu trenér Zdeněk Moták třásl pravicí. „Braňo si v celé sezoně drží výborná čísla. Jede si svoje, je ve svém světě, má svoji hlavu. Chytal skvěle,“ ocenil oporu.

Útočník Rostislav Olesz přidal: „Každý tým, který má tak skvělého gólmana, je na tom pak dobře.“

I bývalý reprezentační obránce a hráč Olomouce i Plzně Jiří Vykoukal vypíchl Konrádův přínos: „Chytá výborně. Pořád si myslím, že je to dlouhodobě jeden z nejlepších hráčů extraligy. Velká jistota.“

Konrád přišel do Olomouce před šesti lety, kdy postoupila do extraligy. A počtvrté ji dovedl do čtvrtfinále, kde třikrát vypadla s Plzní. Teď jí to o kolo dřív konečně vyšlo.

V sobotním třetím mači k tomu přispěl 23 zákroky. Hned v úvodu vychytal zblízka Gulaše a Kodýtka, načež mohla Mora jít do vedení.

„Utkání jsme opět začali prvním gólem, což bylo fantastické. Před zápasem jsme si říkali, že čím déle to udržíme 0:0 nebo 1:0, tím bude Plzeň nervóznější,“ líčil Konrád.

Nakonec nevadilo, že při jediné trefě Plzně ve druhé třetině chyboval, když vyjel vysoko z brankoviště, jenže u padajícího puku byl dříve Straka, udělal kličku a pak pohodlně srovnal do prázdné branky.

„Vystartoval jsem v okamžiku, kdy si hodil puk do vzduchu. Potom jsem ale v hlavě trochu cukl. Už když jsem byl čtyři metry od branky, jsem věděl, že je zle. Nazpět už bych se nestihl vrátit, a tak jsem zkusil tipnout stranu,“ podotkl. „Měl jsem se hodit na druhou stranu jako do vany. Byl to první gól, nepodepsal se na mně, protože jsem si v zápase něco chytil.“

Navíc za necelé tři minuty trefil postup Navrátil. „Oni sice trochu ožili, ale my jsme je zase zchladili gólem,“ pochvaloval si Konrád.

A v sobotu se těší na Spartu, vítěze základní části: „Pojedeme tam s pokorou, ale chceme postoupit. Dvakrát jsme je v sezoně porazili a budeme se snažit je porazit znovu.“