Armáda Sparta. Zbrojí na čtvrtfinále a chystá dokument z play off

„S fanoušky se nemůžeme setkat na stadionu. Rozhodli jsme se proto, že jim ukážeme víc, než by mohli vidět při běžné návštěvě zápasu,” říká generální manažerka Barbora Snopková Haberová.



Hráče, trenéry i všechny zástupce klubu budou po celé play off sledovat kamery. První epizody z připravované série vyjdou už během jednotlivých sérií.

„Budeme s týmem i ve chvílích, kdy běžně zůstávají dveře sparťanské kabiny pro všechny zavřené. Fanoušci se budou moci na vlastní oči vžít do role sparťanských hokejistů, znát jejich bezprostřední pocity a poznat nejryzejší sportovní emoce,” upřesňuje marketingový ředitel Jakub Hospůdka.

Sparťané pořizují dokument podobný projektu Totální sezona, který před časem spustila fotbalová Slavia. Ten sledoval celou mistrovskou jízdu a tažení evropskými poháry.



Jednotlivé díly seriálu budou dostupné na webovém portálu dobitvy.cz, kde klub připravuje také interaktivní časovou osu, na jejíž tvorbě se krátkými vzkazy budou podílet i hokejisté Sparty a členové týmu. Sparťané si na komunikaci s fanoušky zakládají a vhledem do zákulisí chtějí nabídnout další bonus.



Sparťanská armáda. Hokejisté vítěze základní části se letos fanouškům ukáží v unikátním dokumentu z play off.

„Jejím prostřednictvím se do dění mohou zapojit i samotní fanoušci. Právě zde budou moci pravidelně posílat vzkazy hráčům, které si poté přečtou přímo v průběhu zápasů v O2 areně,” doplňuje Hospůdka. Sparta v rámci projektu Sparťanská armáda ve spolupráci se sázkovou kanceláří Tipsport nabídne hokejovým fandům také soutěže, tipovačky a speciální slevy.



Sparta - Olomouc První čtvrtfinálový duel online v sobotu od 17 hodin

Sparta vstoupí do play off sobotním prvním zápasem čtvrtfinálové série proti Olomouci (od 17 hodin), která překvapivě vyřadila Plzeň ve třech utkáních. K dispozici má všechny hráče aktuálního kádru včetně obránce Ondřeje Němce, který v posledním kole proti Kometě utrpěl zranění kolene.

„Ondra Němec už se zapojil do tréninku, jinak je celý tým v pořádku,“ konstatuje sportovní ředitel Sparty Petr Ton v rozhovoru pro klubový web.

Po čtrnácti dnech do akce

Sparta vyhrála základní část se 108 body před druhým Třincem, v závěru působila jistě, sehraně, fungovaly ji všechny formace. V brance se k výborným výkonům rozchytal Alexander Salák. I proto je letos pražský tým nejžhavějším kandidátem na titul.

„Moc dobře víme, co play off vyhrává. Ukázalo se, že máme sílu ve všech čtyřech formacích, navíc máme skvělé brankáře. Všichni víme, čím je Olomouc už několik let nebezpečná. Zápasy hraje ve vysokém nasazení na hraně faulů a obětavosti. Čekají na rychlé protiútoky, které dokážou využít, ale nesmíme opakovat scénář z předkola a pustit je třeba do vedení 2:0. Máme respekt, ale nebudu zastírat, že jsme obrovští favorité,“ říká Ton.

Zároveň však připustil, že fanoušky čeká nejspíš obrovsky vyrovnaná série. Sparťané by měli hlavně dobývat pevnou olomouckou obranu v čele se slovenským gólmanem Konrádem, který vymazal i nejproduktivnějšího hráče posledních tří sezon Milana Gulaše.

„Proti Olomouci nás může čekat podobná série jako mezi Kometou a Vítkovicemi, kdy může rozhodovat jeden gól. Když budeme hrát pátý nebo šestý zápas, bude to náročnější. Máme skoro čtrnáct dní pauzu, zatímco Olomouc jen týden, takže je v tempu a zároveň má dost odpočinku. Olomouc nemá co ztratit, hraje proti favoritovi, ale kluci se musí soustředit na první zápas,“ míní Ton.

Bude mít nakonec sparťanský dokumentární seriál z play off i vítěznou tečku?