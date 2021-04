ZÁPISNÍK: Kup pizzu, vyběhni kopec. Play off je víc než jen televize

Oceláři zase po každém vítězství v cestě za titulem zveřejňují na klubových kanálech název beskydského vrcholku a vybízejí příznivce k výšlapu. Pokud jich zdolají dvanáct, bude to znamenat třineckou obhajobu extraligového zlata. Závěry sezony vybízí k maximální snaze nejen na ledě, ale i v kancelářích. I proto mají v play off oba finalisté vlastní internetová vysílání.

„Věděli jsme, že nedostaneme lidi do haly. Snažíme se jim aspoň takhle co nejvíc přiblížit dění,“ vysvětluje liberecký mluvčí Martin Kadlec.

Finálový rival z Třince zase na sociálních sítích před zápasy živě vysílá Dračí studia, která vymýšlel už od ledna. Na samotný zápas musí fanda pořád přeladit na televizní přenos, klubové kanály ale přináší oživení a důkaz, že v roce 2021 může hokejový obsah tvořit i něco jiného.

Po zápasech to bývá frmol. Třeba Liberečtí po třetím finále rozdali televizím, rozhlasu a píšícím novinářům přes deset rozhovorů. Když k tomu připočtete i to, že někteří Tygři šli i do klubového vysílání, dostanete se na číslo šestnáct.

Při nich mají kluby výhodu, že nemusí lpět na nestrannosti. Třinec si zve do studia zajímavé hosty. Někdejšího kapitána Bonka. Bývalého šéfa klubu Chrenka, který dnes patří mezi dvacítku nejbohatších Čechů. V pátek zase manželka útočníka Draveckého povídala, jak její muž vaří a snímky publikuje na Instagramu pod účtem dravozdravo.

Bílí Tygři kromě rozhovorů s funkcionáři nebo bývalými oporami nabízejí i záběry ze zákulisí. Expertem bývá útočník Tomáš Filippi, který v play off marodí.

Liberec vysílání zpoplatňuje, nejlevnější balíček lze pořídit za padesátikorunu. Dívat se na něj může ale víc lidí současně a jejich počty se blíží k tisícovce. Třinec naopak vysílá zdarma. Bere to jako revanš fandům. Před postupem do série o titul sledovalo každé Dračí studio kolem tři tisícovek diváků.

Vidíte nápad, šmrnc a snahu zaujmout. Také je znát, jak se v extralize vyprofilovaly kluby, které se rozhodly jen přežít. A ty, které se pokusily vytvořit podmínky, aby si fandové cestu za medailí aspoň nějak mohli užít. Třeba Pardubice pro play off přichystaly fandící autokino, Sparta třeba zase točila časosběrný dokument.

První stovky diváků na tribunách při finále dávají naději, že se sport snaží vrátit k normálu.